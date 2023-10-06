MİT, PKK'nın suikast birim sorumlusunu etkisiz hale getirdi

MİT, terör örgütü PKK/KCK-YBŞ'nin sözde suikast birim sorumlusu İlyas Biro Eli'yi, Irak'ın kuzeyindeki Sincar'da düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirdi.

KAYNAK: DHA
MİT, PKK'nın suikast birim sorumlusunu etkisiz hale getirdi

Milli İstibarat Teşkilatı (MİT), PKK/KCK-YBŞ'nin sözde suikast birim sorumlusu 'Çiya Fekir' kod adlı İlyas Biro Eli'yi Irak'ın Sincar kentinde gerçekleştirdiği operasyonla etkisiz hale getirdi.

MİT, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Musul/Başika-Zelikan'daki üssüne yönelik PKK'nın yaptığı saldırılara İlyas Biro Eli'nin kadro ve malzeme desteği verdiği bilgisine ulaştı. Ayrıca teröristin Türkiye'de güvenlik güçlerine ve sivillere yönelik suikast eylemlerini organize ettiği, eylem gerçekleştirecek örgüt mensuplarının seçimleri ve eğitimlerinden bizzat sorumlu olduğu, Türkiye'ye karşı gerçekleştirilecek eylemlerin planlanmalarını yaparak yakından takip ettiği tespit edildi.

MİT'in saha ajanlarının yaptığı araştırmada teröristin örgütü desteklemeyen sivilleri sorguladığı ve ölüm kararı verildiğinde infazlarını gerçekleştirdiği öğrenildi. Bu kapsamda terörist, örgüt içerisindeki rolü ve eylemleri dolayısıyla öncelikli etkisiz hale getirilecekler listesine dahil edildi. Teröristin, Musul/Zelikan'daki TSK üssüne saldırı talimatı vermesi nedeniyle de MİT'in takibinde olduğu öğrenildi.

NOKTA OPERASYON

MİT, Irak/Sincar bölgesinde görevlendirdiği saha ajanları aracılığıyla teröristin yeni bir saldırı planladığı bilgisine ulaştı. Saldırı gerçekleştirecek örgüt mensupları ile buluştuğu tespit edilen edilen teröriste yönelik operasyon için düğmeye basıldı. MİT tarafından gerçekleştirilen operasyonda İlyas Biro Eli, saldırı hazırlığındaki örgüt mensupları ile etkisiz hale getirildi. 'Çiya Fekir' kod adlı İlyas Biro Eli'nin, PKK/KCK kadrolarına 2015 yılında katıldığı belirtildi. Örgüte katılım sağladıktan sonra Irak/Sincar bölgesinde faaliyet gösteren teröristin, PKK/KCK Sincar bölgesinde suikast eğitimleri vermesinin yanı sıra aynı dönem zarfında örgüte eleman kazandırma faaliyetleri ile ilgilenen birimin sorumlularından olduğu da öğrenildi.

aa-20231006-32325706-32325702-mit-teror-orgutu-pkkkckybsnin-sozde-suikast-birim-sorumlusu-ilyas-biro-eliyi-irakin-kuzeyindeki-sincarda-duzenledigi-operasyonla-etkisiz-hale-getirdi.jpg

aa-20231006-32325706-32325703-mit-teror-orgutu-pkkkckybsnin-sozde-suikast-birim-sorumlusu-ilyas-biro-eliyi-irakin-kuzeyindeki-sincarda-duzenledigi-operasyonla-etkisiz-hale-getirdi.jpg

aa-20231006-32325706-32325704-mit-teror-orgutu-pkkkckybsnin-sozde-suikast-birim-sorumlusu-ilyas-biro-eliyi-irakin-kuzeyindeki-sincarda-duzenledigi-operasyonla-etkisiz-hale-getirdi.jpg

aa-20231006-32325706-32325705-mit-teror-orgutu-pkkkckybsnin-sozde-suikast-birim-sorumlusu-ilyas-biro-eliyi-irakin-kuzeyindeki-sincarda-duzenledigi-operasyonla-etkisiz-hale-getirdi.jpg

Öne Çıkanlar
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star eleme potasında kim kural ihlali yaptı?
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star eleme potasında kim kural ihlali yaptı?
MasterChef All Star 110 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 110 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Gençlerle muhabbet eden Celal Şengör gözyaşlarına hakim olamadı: Atatürk'ün peşinden ayrılmayın
Gençlerle muhabbet eden Celal Şengör gözyaşlarına hakim olamadı: Atatürk'ün peşinden ayrılmayın
Yılmaz Özdil ekranlara döneceği tarihi açıkladı. Kanalının adını da duyurdu
Yılmaz Özdil ekranlara döneceği tarihi açıkladı. Kanalının adını da duyurdu
MasterChef All Star 108 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 108 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Türk asıllı büyük alim ve meleklerin bacaklarına bakılıyor diye yıkılan rasathane
Türk asıllı büyük alim ve meleklerin bacaklarına bakılıyor diye yıkılan rasathane
Son Haberler
Bodrum’da su krizi. Önce su sonra elektrik kesintileri yolda. Barajlar tamamen kurudu Gündem
Bodrum’da su krizi. Önce su sonra elektrik kesintileri yolda. Barajlar tamamen kurudu
Şehit Uzman Çavuş Recep Parlak, son yolculuğuna uğurlandı Gündem
Şehit Uzman Çavuş Recep Parlak, son yolculuğuna uğurlandı
Erdoğan, Madımak failinin cezasını kaldırmıştı. Karar Danıştay'a taşındı Gündem
Erdoğan, Madımak failinin cezasını kaldırmıştı. Karar Danıştay'a taşındı
Önce silah satıcısını, sonra üreticileri yakaladılar Gündem
Önce silah satıcısını, sonra üreticileri yakaladılar
Avrupa Kupası'nda Türk takımlarına zor gruplar Spor
Avrupa Kupası'nda Türk takımlarına zor gruplar
Rus askeri heyet Erivan'da Karabağ'dan çekilmeyi görüşecek Dünya
Rus askeri heyet Erivan'da Karabağ'dan çekilmeyi görüşecek
Danıştay İBB’yi haklı buldu Gündem
Danıştay İBB’yi haklı buldu