MİT ve jandarmadan PKK operasyonu: 2 terörist yakalandı

MİT Başkanlığı ile Jandarma Genel Komutanlığı Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından terör örgütlerinin faaliyetlerinin ifşa edilmesi amacıyla ortak çalışma yapıldı. Çalışmalar sonucunda, terör örgütü PKK/YPG'nin sözde patlayıcı madde biriminde faaliyet yürüten ve yasa dışı yollarla Türkiye’ye giriş yaptığı belirlenen 1 teröristin Mersin’e geldiği tespit edildi.

Takip altında tutulan teröristin Tarsus’ta, örgütün Haseke yapılanmasında faaliyet yürüten başka bir terörist ile bağlantılı olduğu ve eylem arayışında oldukları belirlendi. Bu bilgi üzerine harekete geçen jandarma ekipleri Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı yönetiminde bir operasyon gerçekleştirdi.

2 terörist yapılan operasyonla yakalandı ve gözaltına alındı. Yakalanan teröristler İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.