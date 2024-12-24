MİT ve polisten ortak FETÖ operasyonu

Kaynak: DHA
MİT ve polisten ortak FETÖ operasyonu

Malatya'da Milli İstihbarat Teşkilatı ile polisin düzenlediği FETÖ/PDY operasyonunda mahrem imam ve eşi yakalandı.

Malatya'da Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ile polisin düzenlediği FETÖ/PDY operasyonunda mahrem imam olduğu belirlenen A.F.E. ile eşi M.E., yakalandı.

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile MİT personeli, Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli personelden sorumlu mahrem imam olan "Halit" kod isimli A.F.E. ile eşi M.E.'nin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Ekipler, şüphelileri adreslerine düzenlediği operasyonla yakaladı. İncelemede; A.F.E.'nin 4 farklı ByLock kullandığı, sahte kimlikle seyahat ettiği, kayıt dışı olarak özel bir eğitim kurumunda öğretmenlik yaptığı tespit edildi. A.F.E.'nin eşi M.E.'nin de 2017 yılından beri arandığı ortaya çıktı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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