MİT'ten 97. yıl sergisi

Milli İstihbarat Teşkilatı’nın (MİT) 97’nci yılında 19 Ocak itibarıyla AKM’de Temas İstanbul sergisi açtı.

Tarihsel süreçlerde MİT’in mücadelelerine, olaylar, belgeler, objeler ve dijital içerikler ışığında tanıklık edildi.

Sergide gizli dinleme ve izleme amaçlı kullanılan pek çok obje yer aldı. 11 Şubat’a dek ziyarete açık olacağı belirtilen serginin “Gelecek” bölümünde ise hologram yoluyla mesajı yayımlanan MİT Başkanı İbrahim Kalın, gençlere teşkilattaki kariyer fırsatlarını anlattı.

Küratörlüğünü Zihni Tümer’in yaptığı sergi, MİT’in 97 yıllık tarihini Vatan, Gelenek, Gelecek ve Gurur başlıkları altında dört farklı kavramsal çerçeveden izledi.

Serginin ilkinin 2018’de Ankara’da açıldığının altını çizen Tümer, “Ankara’daki sergimiz de çok ilgi görmüştü ancak orada yalnızca objeler sergilenmişti. İstanbul sergisini teşkilat yerleşkesi içinde bulunan ve dış ziyarete kapalı olan müze birimiyle yeniden kurguladık. Müzedeki birkaç istasyonun transkriptini buraya taşıdık. Ayrıca çağdaş sanatçıların işlerine yer vermiş olduk” dedi.

SERGİDEKİ İLGİNÇ DİNLEME - İZLEME CİHAZLARI

“Temas İstanbul” sergisinde yer alan bazı gizli dinleme cihazları şöyle sıralandı:

Böcek: 2011 yılında dönemin başbakanı Erdoğan’ın Keçiören’deki ikametgahında ve resmi ofislerinde MİT ekiplerince bulunan Böcek isimli gizli dinleme cihazında, çoklu priz girişlerine yerleştirilen telsiz vericiler bulunduğu görüldü.

Ayakkabı: 1967-1989 yıllarında yapılan teknik aramalarda ele geçirilen kontakt mikrofonlar ve ayakkabı topuğuna gizlenmiş telsiz verici kullanımı dikkat çekti.

Robot kravat: 1965-1980 yıllarında kullanılan, operasyonlarda görüntü almayı sağlayan robot kravatlarda broş görünümlü ve çapı 1.5 cm olan bir kamera bulunduğu görüldü.

Kalem: Gizli dinlemeler için üretilen, içerisinde pil yuvası ile ses vericisi bulunan dolma kalemde sergide yer aldı.

Kol saati: Çeşitli operasyonlarda gizli dinleme için sıklıkla kullanılan kablolu kol saatleri sergide yer aldı.

Tuğla içinde dinleme cihazı: 1965 yılında MİT tarafından Avrupa’daki bir Türk Büyükelçiliği’nde ele geçirilen gizli dinleme cihazı tuğla içerisine yerleştirilmiş halde yer aldı.

Çengil Vakası: Bulgaristan lehine Türkiye’de ajanlık yapan ve 1980’de MİT tarafından yakalanan Muzaffer Çengil’in telsiz cihazı olarak kullandığı baskül ve diğer ekipmanlar sergideydi.

Telsizler: Aselsan’ın ürettiği ve ilk kez MİT’in kullandığı telsizler, haberleşme güvenliğini artırmıştı.