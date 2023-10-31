MİT'ten Erdoğan'ı sinirlendiren rapor. Suç örgütleri hangi adliyelere çöreklendi?

Veryansın Tv’nin haberine göre, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar, HSK’ya verdiği dilekçede İstanbul Anadolu Adliyesi’nde bazı ve hâkim ve savcılarla ilgili çarpıcı “rüşvet, iş takibi, aracılık ve usulsüzlük” iddialarını gündeme getirmişti.

Uyuşturucu kaçakçılarının, yasadışı bahisçilerin, milyonlarca lira gasp edenlerin nasıl tahliye edildiğinin, erişim engeli kararlarının para karşılığı verildiğini belirten Hakim Uçar, “Yargı içinde oluşmaya başlayan çete ve çetecikleri yok etmeliyiz” demişti.

Uçar, HSK’ye gönderdiği yazıda şu ifadeleri kullanmıştı: “Öncelikle Adalet Bakanlığımız ve Hakimler ve Savcılar Kurulu himayesinde kendi aramızdaki kanserli hücreleri temizlememiz, tabiri caiz ise cerrahi müdahale yapmamız, gerekirse yargı içinde oluşmaya başlayan çete ve çetecikleri yok etmek için kemoterapi uygulayıp kanserli hücreyi toptan yok etmemiz gerekmektedir.”

İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük kentlerin adliyelerinde gün yüzüne çıkan yargı skandalları ardı ardına gündem olmaya devam ediyor. Yeni iddiaların ardı arkası kesilmiyor.

SON İDDİA T24 YAZARI GAZETECİ TOLGA ŞARDAN’DAN GELDİ.

Buna göre, MİT Başkanlığı, yargıdaki çürüme üzerine bir rapor hazırlayıp Cumhurbaşkanlığı’na ulaştırdı. Rapor, yaklaşık 6 hafta önce yani Anadolu Başsavcısı Uçar’ın mektubundan kısa süre önce Cumhurbaşkanlığı’na iletildi.

Şardan’ın yazısında şöyle denildi:

“Raporun kapsamında iki önemli bölüm var. Bunlardan ilki son 5-6 yıldır büyük kentlerdeki adliyelerde yaşanan skandal kararlar, işlemler ve uygulamalar hakkında.

Şöyle ki; raporun hazırlanmasından önce Cumhurbaşkanlığı MİT’e yargı mensupları üzerinde inceleme yapılmasını istedi.

Adliyelerde görevli hakim ve savcılar üzerine yoğunlaştırılan incelemelerde, özellikle İstanbul ve Ankara Adliyesi’nde yüzlerce emsal dosya mercek altına alındı.

Dosyaların içeriği, dosyalar üzerinde karar veren yargı mensupları ve dosyaları takip edip sonuçlanmasını sağlayan dosya takipçilerinden oluşan bağlantılar tespit edildi.

Para karşılığında verilen erişimin engellenmesi kararlarının yanı sıra, soru işaretlerine neden olan ilginç tahliye ve tutuklama kararlarına imza atan yargı mensupları belirlendi.

Hatta söz konusu isimlere raporda yer verildiği kaynaklarca ifade ediliyor.

BAKIRKÖY ADLİYESİ MERKEZ GİBİ

MİT Başkanlığı’nca hazırlanan raporun diğer bir bölümünde ise, adliyelerin fotoğrafları çekildi.

Görüştüğüm kaynaklar, yargıdaki çürüme iddialarının ilk merkezinde İstanbul Bakırköy Adliyesi’nin bulunduğuna dikkati çekti.

MİT’in Bakırköy Adliyesi merkezinde yaptığı incelemelerde; önemli ve ilginç bulgulara ulaşıldı.

KAÇAKÇILAR ŞİRKETLERİNİ BAKIRKÖY ADLİYESİ SORUMLULUK BÖLGELERİNE TAŞIYOR

Özellikle uyuşturucu kaçakçılığı yaptıkları gerekçesiyle haklarında adli soruşturma başlatılanlar, ikametlerini, iş yerlerini, şirketlerini Bakırköy Adliyesi’nin sorumluluk bölgelerine taşıyorlar.

Böylelikle adli süreçlerde Bakırköy Adliyesi’nde gerek soruşturma gerekse kovuşturma aşamalarında daha kolay karar alma olanağı yaratılıyor.

Yine yürütülen adli süreçlerde Bakırköy Adliyesi’nde “adli kontrol şartı ile tahliye” kararların daha kolay alınıyor.

Yanı sıra Bakırköy Adliyesi’nde görevli kimi savcı ve hâkimlerin parasal ilişkileri konusunda da MİT tarafından tespitler yapıldı.

Adliyelerde yaşanan sorunlarda ikinci sırada İstanbul Çağlayan Adliyesi geliyor. Çağlayan Adliyesi’nden çıkarılan pek çok sıkıntılı karar bulunduğu yine MİT’in raporunda yer buldu.

ERDOĞAN, MİT YÖNETİCİLERİYLE GÖRÜŞTÜ

Raporun verilmesinin ardından Erdoğan’ın bazı MİT üst düzey yöneticileriyle bire bir görüşerek kendilerinden daha detaylı bilgi aldığı ifade ediliyor.

Erdoğan’la görüşen MİT üst yöneticileri arasında Başkan İbrahim Kalın’ın dışında özellikle “bölge başkanı” konumunda isimlerin bulunduğunu söyleyebilirim.

Hatta Erdoğan’ın kendisine iletilen bilgiler kapsamında, İstanbul’da görevli üst düzey bir yargı mensubu ile ilgili aktarılan veriler sonrasında “hayal kırıklığı” yaşadığını ifade ettiği ve söz konusu yargı mensubuna çok sinirlendiği belirtiliyor.

Ülkedeki yargı sistemi sağlanması için adliyeler ve emniyette adımların atılması gerektiği Erdoğan’a aktarılan diğer bilgilerden.”