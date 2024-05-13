MİT'ten Irak'ta nokta operasyon! Sözde yönetici etkisiz hale getirildi

Kaynak: AA
MİT'ten Irak'ta nokta operasyon! Sözde yönetici etkisiz hale getirildi
PKK/KCK-HPG sözde konsey yöneticilerinden Şevger Çiya kod adlı Sedat Aksu, MİT’in Irak’ta düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirildi.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), PKK/KCK-HPG sözde konsey yöneticilerinden 'Şevger Çiya' kod adlı Sedat Aksu'yu, Irak’ın Gara bölgesinde etkisiz hale getirdi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, MİT, Şevger Çiya kod adlı terörist Aksu'nun yurt içinde, Suriye ve Irak'ta güvenlik güçlerine yönelik terör eylemlerinin talimatını verdiğini tespit etti.

Pençe-Kilit harekat bölgesinde eylem hazırlığında olan örgüt mensuplarına silah ve mühimmat tedarik eden terörist Aksu, beraberindeki teröristlerle etkisiz hale getirildi.

Terörist Aksu'nun örgüt içinde 1998'den bu yana yer aldığı belirlenirken, Irak'ta örgütün sözde yöneticisi olarak faaliyet gösterdiği öğrenildi.

aa-20240513-34547092-34547088-mitin-etkisiz-hale-getirdigi-sedat-aksunun-teror-orgutunun-sozde-yoneticisi-oldugu-belirlendi.jpg

aa-20240513-34547092-34547087-mitin-etkisiz-hale-getirdigi-sedat-aksunun-teror-orgutunun-sozde-yoneticisi-oldugu-belirlendi.jpg

Son Haberler
Piknik alanında satırlı kavgası Gündem
Piknik alanında satırlı kavgası
Kanserle mücadele eden ünlü oyuncu yumurtalarını dondurdu Magazin
Kanserle mücadele eden ünlü oyuncu yumurtalarını dondurdu
Yüzlerce uzun namlulu silah fişeği ele geçirildi Yerel Haberler
Yüzlerce uzun namlulu silah fişeği ele geçirildi
Özgür Demirtaş ile Nihat Genç arasında yeni parti kavgası! Hakaretler havada uçuştu Ekonomi
Özgür Demirtaş ile Nihat Genç arasında yeni parti kavgası! Hakaretler havada uçuştu
Mazıdağı Fosfat Spor'da mutlu son Spor
Mazıdağı Fosfat Spor'da mutlu son
Çiçek Dilligil cinsiyet değiştiren oğluna mesaj verdi. Ünlü isimler destek verdi Magazin
Çiçek Dilligil cinsiyet değiştiren oğluna mesaj verdi. Ünlü isimler destek verdi
Kuzey Makedonya'nın yeni Cumhurbaşkanı ilk konuşmasında kriz çıkarttı Dünya
Kuzey Makedonya'nın yeni Cumhurbaşkanı ilk konuşmasında kriz çıkarttı