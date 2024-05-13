MİT'ten Irak'ta nokta operasyon! Sözde yönetici etkisiz hale getirildi

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), PKK/KCK-HPG sözde konsey yöneticilerinden 'Şevger Çiya' kod adlı Sedat Aksu'yu, Irak’ın Gara bölgesinde etkisiz hale getirdi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, MİT, Şevger Çiya kod adlı terörist Aksu'nun yurt içinde, Suriye ve Irak'ta güvenlik güçlerine yönelik terör eylemlerinin talimatını verdiğini tespit etti.

Pençe-Kilit harekat bölgesinde eylem hazırlığında olan örgüt mensuplarına silah ve mühimmat tedarik eden terörist Aksu, beraberindeki teröristlerle etkisiz hale getirildi.

Terörist Aksu'nun örgüt içinde 1998'den bu yana yer aldığı belirlenirken, Irak'ta örgütün sözde yöneticisi olarak faaliyet gösterdiği öğrenildi.