MİT'ten nokta operasyon. PKK'nın sözde sorumlusu etkisiz hale getirildi

Kaynak: AA
MİT'ten nokta operasyon. PKK'nın sözde sorumlusu etkisiz hale getirildi
MİT, Suriye Deyrizor'da düzenlediği operasyonda terör örgütünün sözde sorumlularından birisini etkisiz hale getirdiğini açıkladı.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, PKK/YPG üyesi ve Suriye'nin Deyrizor şehrinde sözde saha sorumlusu olan Roni Velat kod adlı Şirvan Hasan'ın yerinin tespit edilmesi üzerine operasyon düzenlendi.

Türkiye'de bulunduğu 2011-2012 ve 2013 yılları arasında güvenlik güçlerine yönelik terör eylemlerinde yer aldığı, 2013'ten sonra da Suriye'de faaliyet gösterdiği belirlenen Şirvan Hasan, 5 Aralık 2023'te, Türkiye'ye yaklaşık 230 kilometre mesafedeki Deyrizor'da düzenlenen nokta operasyonla etkisiz hale getirildi.

thumbs-b-c-251c7d14b105df53302999a1a016264f.jpg

mit.jpg

Son Haberler
Hindistan'da fabrikada patlama: 9 işçi öldü Dünya
Hindistan'da fabrikada patlama: 9 işçi öldü
Galatasaray taraftarın desteğiyle maça geri döndü Spor
Galatasaray taraftarın desteğiyle maça geri döndü
3 porsiyon kebabı yakmak için bakın kaç km koştu Video
3 porsiyon kebabı yakmak için bakın kaç km koştu
İlaç fiyatlarına zam mı geldi? İlaçlara ne kadar zam geldi? Gündem
İlaç fiyatlarına zam mı geldi? İlaçlara ne kadar zam geldi?
Küçük kızın teyzesi ve anneannesiyle güldüren çam ağacı diyaloğu: "En Müslüman sensin teyze" Video
Küçük kızın teyzesi ve anneannesiyle güldüren çam ağacı diyaloğu: "En Müslüman sensin teyze"
Nefes: Hamasetsiz Hamaset! Yazarlar
﻿Nefes: Hamasetsiz Hamaset!
Özbekistan’da ceditçilik Konferansı Yazarlar
﻿Özbekistan’da ceditçilik Konferansı