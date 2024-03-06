MİT'ten Süleymaniye'de PKK operasyonu

Kaynak: DHA / İHA
MİT'ten Süleymaniye'de PKK operasyonu
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), PKK terör örgütünün sözde Süleymaniye sorumlusunu etkisiz hale getirdiğini duyurdu.

MİT tarafından Irak’ın kuzeyinde gerçekleştirilen operasyonla, PKK terör örgütünün sözde Süleymaniye sorumlusu Hüsnü Kümek etkisiz hale getirildi.

Bir dönem PKK Yürütme Konseyi Eş Başkanı Cemil Bayık ve Yürütme Konseyi Üyesi Duran Kalkan'ın kurye ve korumalığını yapan Hüsnü Kümek'in, Süleymaniye’de örtülü faaliyette bulunduğu belirlendi.

PKK’nın istihbarat oluşumlarından NLP bünyesinde özel görevlere de katılan teröristin Süleymaniye ve Kelar’da eğitim faaliyetleri gerçekleştirdiği ve çalışmaları sırasında elde ettiği istihbaratı örgütün üst yönetimine aktardığı öğrenildi.

Bölge halkını Türkiye Cumhuriyeti aleyhinde örgütlediği tespit edilen Kümek’in saklandığı yer, MİT’in Süleymaniye’deki saha ajanları sayesinde belirlendi.

Teröristin etkisiz hale getirilmesi için kapsamlı bir çalışma başlatan MİT, Süleymaniye’de gerçekleştirdiği nokta operasyon ile Kümek’i etkisiz hale getirdi.

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