MİT’ten Suriye’de nokta terör operasyonu. Etkisiz hale getirildi

Millî İstihbarat Teşkilatı, terör örgütü YPG/YPJ’nin sözde sorumlularından biri olan Suriye uyruklu Emine Seyid Ahmed’i Kamışlı'da etkisiz hale getirdi.

Emine Seyid Ahmed, Türk güvenlik güçlerine yönelik eylemlerin planlayıcısı olarak biliniyordu. Terör eylemlerine katıldığı da belirlenen Ahmed, MİT’in listesinde yer alıyordu. “Azadi Derik” kod isimli Emine Seyid Ahmed hakkında istihbarat sonrasında, MİT, operasyon için düğmeye bastı. Faaliyetleri kontrol altında tutulan Ahmed, nokta operasyonla etkisiz hale getirildi.