MİT'ten Suriye'de operasyon: Sözde Sorumlusu Abdullah El Cündi yakalandı

Kaynak: DHA
MİT'ten Suriye'de operasyon: Sözde Sorumlusu Abdullah El Cündi yakalandı
Son dakika… Son dakika… Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Suriye Halep'te IŞİD'ın sözde Sıddık Taburu Sorumlusu Abdullah El Cündi'yi gözaltına aldı.

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