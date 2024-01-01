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MİT'ten Suriye'de operasyon: Sözde Sorumlusu Abdullah El Cündi yakalandı
MİT'ten Suriye'de operasyon: Sözde Sorumlusu Abdullah El Cündi yakalandı
01 Ocak 2024 / 11:28
Kaynak: DHA
Son dakika… Son dakika… Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Suriye Halep'te IŞİD'ın sözde Sıddık Taburu Sorumlusu Abdullah El Cündi'yi gözaltına aldı.
Ayrıntılar geliyor…
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