MİT'ten Suriye'de yaşananla ilgili açıklama

Kayseri'de Suriye uyruklu bir kişinin 7 yaşındaki Suriyeli bir kız çocuğunu taciz ettiği iddiası üzerine çıkan olaylar ve Suriye'de Türk bayrağının yakılmasına yönelik tepkiler devam ediyor. Güvenlik kaynaklarından gelen açıklamalarda, Türkiye ve Suriye'nin kuzeyinde gerekli müdahalelerin yapıldığı belirtilirken, "Türkiye içinde ve Suriye kuzeyindeki olayları takip ediyoruz" ifadelerine yer verildi



GEREKLİ MÜDAHALELER YAPILDI

Açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne karşı faaliyet gösteren, Türkiye'nin izlediği dış politikaya karşı düzeni bozmak isteyen provokatif eylemlerde bulunan kişilerin yakalandığı ve bu kişiler hakkında gerekli işlemlerin yapıldığı aktarıldı.

Ayrıca, eylemlere karışan ve olayları kışkırtan herkesin tespit edilerek gerekli işlemlerin yapıldığı vurgulandı. "Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne yönelik yapılan bu eylemlere hiçbir şekilde izin verilmeyecektir" ifadeleri kullanıldı.



Güvenlik kaynaklarından alınan bilgilere göre, olayların detayları şu şekilde aktarıldı: "Kayseri'de Suriyeli bir kişinin Suriyeli küçük bir çocuğa tacizde bulunduğu iddiaları üzerine başlayan olaylar, sonrasında Suriye'nin kuzeyine de sıçramıştır. Türkiye'de provokatörlerin Suriyelilere karşı düzenlediği eylemler sonucunda, Suriye'nin kuzeyinde Türk güçlerinin kontrolündeki bölgelerde karışıklıklar meydana gelmiştir.



Hatay, Gaziantep, Kayseri, Konya, Bursa ve İstanbul Sultanbeyli'de gece boyunca Suriyelilere ve Suriyelilere ait iş yerlerine yönelik eylemler gözlemlenmiş, Suriye tarafında da Türklere karşı eylemler gerçekleştirilmiştir.



Milli İstihbarat Teşkilatı, İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Güçleri, hem Türkiye içinde hem de Suriye'nin kuzeyinde eşgüdüm halinde yaşanan olayları takip etmiş ve gerekli müdahaleleri yapmıştır."