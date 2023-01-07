Helal olsun Ankaragücü'ne

MKE Ankaragücü'nde yönetim, teknik heyet ve futbolcular, Ankara Sosyal Hizmetler Müdürlüğü Sevgi Evleri'ni ziyaret etti.

1910 İmalatı Harbiyeliler Derneğinin organizasyonuna sarı-lacivertli kulübün başkanı Faruk Koca, yönetim kurulu üyeleri, teknik direktör Ömer Erdoğan, futbolcular ve dernek üyeleri katıldı.

Faruk Koca, basın mensuplarına ziyaret öncesi yaptığı açıklamada, 1910 İmalatı Harbiyeliler Derneğinin ilk faaliyetinde Sevgi Evleri'ndeki çocuklarla bir araya geleceklerini söyledi.

Yönetim olarak göreve geldiklerinden beri sosyal sorumluluk projelerine önem verdiklerini ifade eden Koca, "İnsanlar, çocukluk anılarını unutamaz. Bu faaliyet 30 sene sonra bugünü yaşayan çocuklar için tatlı bir anı olacak. Bu insani bir dokunuş, insani bir eylemdir." dedi.

MKE Ankaragücü'nün Spor Toto Süper Lig'de Yukatel Kayserispor ile karşılaşacağını hatırlatan Koca, "Yarın bizim maçımız var. Kamp dönemi ama insani bir durum için futbolcular, teknik ekip, hepimiz buradayız. Umarım hayırlı, bereketli olur. Bütün çocuklarımızı yarınki maçımıza davet ediyoruz. Galibiyet alırsak, bu çocukların dualarıyla, bereketleriyle olur diyor, onları maçımıza bekliyoruz." diye konuştu.

Teknik direktör Ömer Erdoğan da sosyal sorumluluk projelerine katılmaktan mutlu olduklarını dile getirdi.

Sevgi Evleri'nde kalan çocukların hayata dezavantajlı başladıkların vurgulayan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Burada kalan çocuklarımız, evlatlarımız, hayata belki 1-0 mağlup başlıyorlar ama burada aldıkları eğitim, şefkat ve sevgiyle inşallah 18 yaşına geldiklerinde müsabakayı 2-1 galip bitireceklerine inanıyorum. Kulüp olarak sosyal sorumluluk projelerinde katılmaktan çok mutluyuz. Bugün umarım genç kardeşlerimizin yüzünü güldürebilir, gelecekleriyle ilgili motive edebilirsek, bu bizim için 3 puandan bile daha önemli."

Konuşmaların ardından sarı-lacivertli kafile, çocuklarla bir araya geldi. Başkan Faruk Koca, hakemlik yaptığı maçın ardından çocuklara kupa hediye etti.