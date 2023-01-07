7 Ocak 2023 Cumartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 8°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Helal olsun Ankaragücü'ne

Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca, "Bu bir insani bir dokunuş, insani bir eylemdir" dedi

Haber Giriş: 7 Ocak 2023 Cumartesi - 15:42
Takip Et

MKE Ankaragücü'nden ''Sevgi Evi'' ziyareti

Helal olsun Ankaragücü'ne
+
Aa
-

MKE Ankaragücü'nde yönetim, teknik heyet ve futbolcular, Ankara Sosyal Hizmetler Müdürlüğü Sevgi Evleri'ni ziyaret etti.

1910 İmalatı Harbiyeliler Derneğinin organizasyonuna sarı-lacivertli kulübün başkanı Faruk Koca, yönetim kurulu üyeleri, teknik direktör Ömer Erdoğan, futbolcular ve dernek üyeleri katıldı.

Faruk Koca, basın mensuplarına ziyaret öncesi yaptığı açıklamada, 1910 İmalatı Harbiyeliler Derneğinin ilk faaliyetinde Sevgi Evleri'ndeki çocuklarla bir araya geleceklerini söyledi.

Yönetim olarak göreve geldiklerinden beri sosyal sorumluluk projelerine önem verdiklerini ifade eden Koca, "İnsanlar, çocukluk anılarını unutamaz. Bu faaliyet 30 sene sonra bugünü yaşayan çocuklar için tatlı bir anı olacak. Bu insani bir dokunuş, insani bir eylemdir." dedi.

MKE Ankaragücü'nün Spor Toto Süper Lig'de Yukatel Kayserispor ile karşılaşacağını hatırlatan Koca, "Yarın bizim maçımız var. Kamp dönemi ama insani bir durum için futbolcular, teknik ekip, hepimiz buradayız. Umarım hayırlı, bereketli olur. Bütün çocuklarımızı yarınki maçımıza davet ediyoruz. Galibiyet alırsak, bu çocukların dualarıyla, bereketleriyle olur diyor, onları maçımıza bekliyoruz." diye konuştu.

Teknik direktör Ömer Erdoğan da sosyal sorumluluk projelerine katılmaktan mutlu olduklarını dile getirdi.

Sevgi Evleri'nde kalan çocukların hayata dezavantajlı başladıkların vurgulayan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Burada kalan çocuklarımız, evlatlarımız, hayata belki 1-0 mağlup başlıyorlar ama burada aldıkları eğitim, şefkat ve sevgiyle inşallah 18 yaşına geldiklerinde müsabakayı 2-1 galip bitireceklerine inanıyorum. Kulüp olarak sosyal sorumluluk projelerinde katılmaktan çok mutluyuz. Bugün umarım genç kardeşlerimizin yüzünü güldürebilir, gelecekleriyle ilgili motive edebilirsek, bu bizim için 3 puandan bile daha önemli."

Konuşmaların ardından sarı-lacivertli kafile, çocuklarla bir araya geldi. Başkan Faruk Koca, hakemlik yaptığı maçın ardından çocuklara kupa hediye etti.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Saray'da fırtınalar kopartacak anket
1
﻿Saray'da fırtınalar kopartacak anket
﻿Saray'da fırtınalar kopartacak anket
﻿Sosyal medya hesabından duyurdu. Turhan Çömez'in acı günü
2
﻿Sosyal medya hesabından duyurdu. Turhan Çömez'in acı günü
﻿Sosyal medya hesabından duyurdu. Turhan Çömez'in acı günü
﻿Weghorst'la ilgili flaş Galatasaray iddiası
3
﻿Weghorst'la ilgili flaş Galatasaray iddiası
﻿Weghorst'la ilgili flaş Galatasaray iddiası
﻿Diyanet’te ‘fetva’ krizi. Ali Erbaş’ın savunma istediği ortaya çıktı
4
﻿Diyanet’te ‘fetva’ krizi. Ali Erbaş’ın savunma istediği ortaya çıktı
﻿Diyanet’te ‘fetva’ krizi. Ali Erbaş’ın savunma istediği ortaya çıktı
﻿Josef de Souza: En kötü sezonumu geçiriyorum
5
﻿Josef de Souza: En kötü sezonumu geçiriyorum
﻿Josef de Souza: En kötü sezonumu geçiriyorum
﻿Sinan Ateş cinayeti soruşturmasında tutuklanan polislerin ifadeleri ortaya çıktı: Tetikçi olduğunu gözaltına alınınca öğrendik
6
﻿Sinan Ateş cinayeti soruşturmasında tutuklanan polislerin ifadeleri ortaya çıktı: Tetikçi olduğunu gözaltına alınınca öğrendik
﻿Sinan Ateş cinayeti soruşturmasında tutuklanan polislerin ifadeleri ortaya çıktı: Tetikçi olduğunu gözaltına alınınca öğrendik
﻿Beşiktaş'a Brezilyalı stoper: Tormena açıklandı
7
﻿Beşiktaş'a Brezilyalı stoper: Tormena açıklandı
﻿Beşiktaş'a Brezilyalı stoper: Tormena açıklandı
﻿Elazığ'da kuraklığın en net fotoğrafı
﻿Elazığ'da kuraklığın en net fotoğrafı
﻿Elazığ'da kuraklığın en net fotoğrafı
﻿Kayseri'de ayılar kış uykusuna yatmayı unuttu 
﻿Kayseri'de ayılar kış uykusuna yatmayı unuttu 
﻿Kayseri'de ayılar kış uykusuna yatmayı unuttu 
﻿Kilisede kadın mezarı bulundu
﻿Kilisede kadın mezarı bulundu
﻿Kilisede kadın mezarı bulundu
﻿Eskişehir'de tramvayda taciz. Onlarca kişi saldırdı
﻿Eskişehir'de tramvayda taciz. Onlarca kişi saldırdı
﻿Eskişehir'de tramvayda taciz. Onlarca kişi saldırdı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.