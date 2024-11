MLS Kupası'nda LA Galaxy ve Orlando turladı

LA Galaxy, evinde adeta gol şov yaptı. Gabriel Pec, Riqui Puig’in mükemmel pasını değerlendirerek daha 30. saniyede takımını öne geçirdi. Ancak Minnesota, Kelvin Yeboah’ın dar açıdan bulduğu golle beş dakika içinde eşitliği sağladı. Jovelić’in Marco Reus’un frikiğine yaptığı kafa vuruşu, Galaxy’yi yeniden öne geçirirken, Joseph Painstil skoru 3-1’e taşıdı. İlk yarının son anlarında Yeboah, penaltıdan farkı bire indirdi.

İkinci yarıda Gabriel Pec, müthiş bir bireysel performans sergileyerek Minnesota defansını geçti ve topu ağlara gönderdi. Ancak hat-trick şansı, Dayne St. Clair’in kurtardığı penaltıyla kaçtı. Minnesota, Jefferson Díaz’ın ikinci sarı kartla oyun dışı kalmasıyla iyice dağıldı. Galaxy, son dakikalarda Jovelić ve Painstil ile iki gol daha bularak Seattle Sounders ile oynayacağı Batı Konferansı Finali’ne emin adımlarla ilerledi.

ORLANDO CİTY 1-0 ATLANTA UNİTED: ATLANTA’NIN HÜZÜNLÜ VEDASI

Atlanta United, Inter Miami zaferinin ardından Orlando City karşısında bekleneni veremedi. Ramiro Enrique, ilk yarıda ceza sahasında oluşan karambolde golünü kaydetti. İkinci yarıda Atlanta’nın savunmayı aşma çabaları sonuçsuz kaldı. Orlando City, oyunun kontrolünü elinde tutarak final biletini kaptı. Şimdi, New York Red Bulls karşısında Doğu Konferansı Finali için mücadele edecek.

