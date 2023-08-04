MLS'te Messi faktörü: Biletler anında tükendi

Editör: Fatma Demirkaya

Arjantinli yıldız Lionel Messi, MLS'te de attığı gollerle gündem olmaya devam ediyor.

Inter Miami ile FC Dallas'ın Leagues Cup'ta karşılaşacağı maçın biletleri anında bitti.

Athletic'de yer alan habere göre Dallas'la oynanacak maçın Messi'nin Inter Miami formasıyla ilk deplasman maçı olacağı ve çıkan biletlerin 10 dakikada tükendiği kaydedildi.

Messi'nin Inter Miami'ye katılmasının ardından bilet fiyatlarının arttığı ancak buna rağmen biletlere olan talebin de yükseldiği ifade edilmişti.

Inter Miami ile gollerini atmayı sürdüren Messi, ilk maçında Inter Miami macerasına son dakikada attığı frikik golüyle başlamıştı.

Messi, Atlanta United ve Orlando City maçlarında toplam 4 gol attı.

Arjantinli dünya yıldızı bu maçlarda 1 asist yaparken MLS'teki ilk maçına 21 Ağustos'ta oynanacak Charlotte karşısında çıkacak.