Mobilya fabrikası alev alev yandı

Kayseri'de mobilya fabrikasında çıkan yangın söndürüldü. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülebilen yangın, büyük maddi hasara yol açtı.

Mobilya fabrikası alev alev yandı

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) bahçe mobilyaları üreten bir fabrikada çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından uzun uğraşlar sunucu söndürüldü.

Olay yerine çok sayıda polis ve Kayseri OSB ile Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na ait itfaiye ekibi sevk edildi.

İTFAİYE ZOR SÖNDÜRDÜ

Polis fabrika çevresinde güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de alevlere müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin yoğun çabaları sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Fabrikada büyük hasara yol açan yangının çıkış sebebini belirlemek için inceleme başlatıldı.

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