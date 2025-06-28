Mobilya fabrikasında yangın

Kaynak: AA
Mobilya fabrikasında yangın

Düzce Organize Sanayi Bölgesi'ndeki mobilya üretim fabrikasında çıkan yangın hasara neden oldu.

Düzce’de bir mobilya üretim fabrikasında yangın çıktı. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alırken binanın iç kısmında hasar oluştu.

Düzce Organize Sanayi Bölgesi'ndeki mobilya üretim fabrikasında çıkan yangın hasara neden oldu. Beyköy beldesi 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren mobilya üretim fabrikasının atölye bölümünde sebebi henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangını gören çalışanlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında fabrikanın iç bölümünde hasar oluştu.

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