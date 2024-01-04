Mobilya imalathanelerinde korkutan yangın

Kaynak: İHA
Mobilya imalathanelerinde korkutan yangın
Ankara'da mobilya imalathanelerinde meydana gelen yangın paniğe yol açtı.

Ankara’nın Çubuk ilçesi Cumhuriyet mahallesindeki Çubuk Sanayi Sitesi'ndeki bir ağaç işleme atölyesinde henüz nedeni belirlenemeyen bir yangın çıktı.

Yangın, kısa sürede büyüyerek bitişiğindeki bir mobilya imalathanesine sıçradı.

Yangını görenlerin ihbarı sonrası olay yerine emniyet, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri yönlendirildi.

Meydana gelen yangında, Hasan K. isimli bir vatandaş dumandan dolayı etkilendi.

İmalathane içerisindeki malzemeler dışarı çıkartılırken, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucunda yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları ise gece boyunca devam etti.

Olay yerine giden Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş da yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

İş yeri sahiplerine geçmiş olsun dileklerini ileten Belediye Başkanı Demirbaş, bir süre söndürme çalışmalarını takip edip iş yeri sahipleriyle ilgilendi.

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