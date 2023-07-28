Mobilya imalathanesi 2 saat yandı

Balıkesir’in Edremit ilçesinde mobilya imalathanesinde çıkan yangın, büyük paniğe neden oldu. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından 2 saate yakın mücadele sonrası söndürüldü.

KAYNAK: İHA
Mobilya imalathanesi 2 saat yandı

İHA'nın haberine göre, Edremit'in Kadıköy Mahallesi'nde bulunan mobilya imalathanesinde henüz bilinmeyen nedenle sabaha karşı yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyerek, alevlerin bir anda fabrikayı sardığı ve geceyi aydınlattığı yangın, iş merkezlerinde bulunması nedeniyle büyük paniğe neden oldu.

Yangına, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Edremit İtfaiye Grup Amirliği ekipleri müdahale etti. Bölgeye çok sayıda itfaiye aracı sevk edilirken, ekiplerin yaklaşık 2 saat süren yoğun mücadelesi sonrası yangın kontrol altına alındı.

Sabahın ilk ışıklarıyla iş yerindeki maddi zarar ortaya çıktı. Alevlerin büyüklüğü ise amatör kameraya saniye saniye yansıdı. Büyük hasarın meydana geldiği yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

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