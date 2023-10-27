Mobilya imalathanesinde korkutan yangın

Ordu’nun Ünye ilçesinde mobilya imalathanesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

KAYNAK: İHA
Mobilya imalathanesinde korkutan yangın

Yangın, Yunus Emre Mahallesi Sanayi 4’üncü Sokak üzerinde faaliyet gösteren bir mobilya imalathanesinde meydana gelen olayda, Edinilen bilgiye göre, iş yerinden yükselen dumanları fark eden çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen Ordu Büyükşehir Belediyesi Ünye İtfaiye Grup Amirliğine bağlı ekipler yangına müdahale etti. Nedeni henüz belirlenemeyen yangının söndürülmesi sonrası soğutma çalışması gerçekleştirildi. Yangında mobilya üretiminde kullanılan malzemeler ve kapı imalatında kullanılan CNC makinesi kullanılamaz hale geldi.
Yangında iş yerinde büyük maddi zarar oluşurken, ekipler olayla ilgili inceleme başlattı.

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