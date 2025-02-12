Mobilya işçisi kabusu yaşadı! Elektrikli testere parmağını kopardı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde mobilya imalathanesinde elini yatar daire testereye kaptıran işçinin parmağı koptu.

Olay, saat 12.00 sıralarında İnegöl OSB 1. Cadde üzerinde faaliyet gösteren mobilya imalathanesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İşçi Tahir D. (30), yatar daire testeresinde ahşap kesimi yaptığı sırada sağ elini kaptırdı. Baş parmağının bir kısmı kopan Tahir D., özel araçla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı ilk tedavinin ardından Ambulansla Bursa Şehir Hastanesine sevk edildi.

Polis ekiplerinin tahkikatı sürüyor.