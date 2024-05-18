Moda devi iflas etti 1500 kişi işsiz kalacak. Türkiye'de de faaliyet gösteriyordu

Pandemiden sonra şirketlerden aralıksız kara haber gelmeye devam ediyor. İflas eden ya da konkordato ilan şirketlere her gün yenileri ekleniyor.

Moda devleri arasında gösterilen Esprit, ana şirketi ve diğer altı yan kuruluşu için mahkemeye iflas başvurusunda bulundu.

Almanya'da 57, Avrupa'da ise toplam 124 şubesi bulanan moda devinin ilk önce Almanya'daki 57 mağazasını kapatıp, 1500 çalışanının işine son vermeyi planlıyor. Almanya'daki 1500 işçiye mevcut durumla ilgili bilgilendirme yapıldığı açıklandı.

Türkiye'de de faaliyet gösteren moda devinin Avrupa ülkelerindeki 124 mağaza ile çalışanların akıbeti daha sonra alınacak karar doğrultusunda kesinlik kazanacak.

SATIŞLARI DÜŞTÜ

Dev şirketi iflasa sürükleyen neden olarak düşen satış oranları gerekçe gösteriliyor.

Esprit'i yeniden eski ihtişamlı günlerine geri döndürebilmek için çalışmaların yapılandırma çalışmalarının sürdüğü belirtiliyor.

2021-2024 yılları arasında Esprit Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyesi olan Wolfgang Schlangmann, artık mağazaların ayakta kalacağına inanmıyor ve iflas eden moda grubu için artık herhangi bir umut görmüyor.

Eski yönetim kurulu üyesi, “Benim görüşüme göre, Almanya'daki tüm Esprit mağazaları kapanmak zorunda kalacak” dedi.