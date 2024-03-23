Moda devi iflas etti. Mağazaları kapanacak çalışanlar atılacak

Kaynak: Milli Gazete
Moda devi iflas etti. Mağazaları kapanacak çalışanlar atılacak
Almanya'nın en büyük giyim mağazalarından biri olan Peek & Cloppenburg iflas etti. Onlar mağazasını kapatacak olan Peek & Cloppenburg çalışanlarını da işten atacak. Türklerin sürekli alışveriş yaptığı şirketin iflası üzüntüyle karşılandı.

Almanya’nın önde gelen giyim mağazalarından Peek & Cloppenburg’un iflas etti. Onlarca mağazasını kapatacak şirket çalışanlarını işten çıkartacak.

Peek & Cloppenburg gibi köklü bir markanın bu duruma düşmesi, sektördeki belirsizliği ve perakende alanındaki zorlukları gözler önüne seriyor.

Ülkenin önde gelen zincir giyim mağazalarından Peek & Cloppenburg'un iflas başvurusunun ardından Alman Perakendeciler Birliği, bu yıl sonuna kadar 9 bin mağazanın daha kapanmasını öngördüğünü açıkladı.

Worms Üniversitesi Ticaret Uzmanı Jörg Funder’ın belirttiği gibi, insanların azalan alışveriş eğilimleri ve kar edemeyen mağazaların kapanması, işsizlik sorununu daha da artırabilir.

Bu tür haberler, hem çalışanlar hem de müşteriler için endişe verici olabilir ve umarım etkilenen herkes için uygun çözümler bulunur.

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