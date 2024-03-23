Moda devi iflas etti. Mağazaları kapanacak çalışanlar atılacak

Almanya’nın önde gelen giyim mağazalarından Peek & Cloppenburg’un iflas etti. Onlarca mağazasını kapatacak şirket çalışanlarını işten çıkartacak.

Peek & Cloppenburg gibi köklü bir markanın bu duruma düşmesi, sektördeki belirsizliği ve perakende alanındaki zorlukları gözler önüne seriyor.

Ülkenin önde gelen zincir giyim mağazalarından Peek & Cloppenburg'un iflas başvurusunun ardından Alman Perakendeciler Birliği, bu yıl sonuna kadar 9 bin mağazanın daha kapanmasını öngördüğünü açıkladı.

Worms Üniversitesi Ticaret Uzmanı Jörg Funder’ın belirttiği gibi, insanların azalan alışveriş eğilimleri ve kar edemeyen mağazaların kapanması, işsizlik sorununu daha da artırabilir.

Bu tür haberler, hem çalışanlar hem de müşteriler için endişe verici olabilir ve umarım etkilenen herkes için uygun çözümler bulunur.