Modacı Gülşah Saraçoğlu estetiksiz yerlerini açıkladı. ''Tam bir estetik hastasıyım''

Yaptırdığı estetiklerle bambaşka biri halile gelen modacı Gülşah Saraçoğlu, Gökay Kalaycıoğlu ile 360 Derece programında işlem yaptırmadığı yerleri açıkladı.

Modacı Gülşah Saraçoğlu estetiksiz yerlerini açıkladı. ''Tam bir estetik hastasıyım''

Tasarımları, paylaşımları ve jüri üyeliği yaptığı moda programlarındaki eğlenceli kimliğiyle adından söz ettiren başarılı modacı Gülşah Saraçoğlu, Gökay kalaycıoğlu ile 360 Derece programına konuk oldu. Verdiği kilolarla bambaşka biri olan Saraçoğlu, estetik tutkusundan bahsetti.

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"DOĞAL OLAN YERLERİM; SAÇ, DİŞ, PARMAK İZİ VE KAN GRUBU"

Doğallığı hiç sevmediğini ve estetiğe düşkün olduğunu söyleyen ünlü modacı, "Doğal olan yerlerim; saçlarım, dişlerim, parmak izim ve kan grubum. Alın yazım çektirmekten sırtıma geldi. Yaş almak beni korkutmuyor ama bir yerim kırışınca sinir oluyorum. İsterse 70 yaşında olayım yeter ki cillop gibi görüneyim. Allah herkese sağlık versin. Oğlumun uzun yıllarını görebilmeyi çok isterim" dedi.

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ESTETİKLERİNİ SIRALAMIŞTI

2 sene önce yaptırdığı işlemlerden bahseden Saraçoğlu, "Yüz nakli yaptırdım diyebilirim. Botokslarım var. Kaz ayaklarına müdahale, dudak dolgusu bir tık elmacık kemiğinde botoks var. Göğüslerimi yeni yaptırdım" demişti.

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Ünlü modacının geçmiş yılardaki estetiksiz fotoğrafını görenler gözlerine inanamıyor.

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