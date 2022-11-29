Sabit internetin şifresi nasıl değiştirilir

Wi-Fi yönlendiricinizin veya modeminizin varsayılan şifresi uzmanlara göre ilk alındığı haliyle kalmamalı hatta sık sık değiştirilmeldir.

Wifi aracılığıyla cihazlara kötü amaçlı yazılım yüklenebilir, veriler çalınabilir. Ya da istenmeyen kişiler tarafından Wifi şifresi kırılmış ve kullanılıyor olabilir.

Bu durumun önüne geçmek için şifre değişikliği yapmak gerekir.

Peki şifre nasıl değiştirilir?

1. Mac veya PC'deki herhangi bir internet tarayıcısını kullanarak yönlendiricinizin yapılandırma sayfasını açılmalı. Bunu yapmak için yönlendiricinin varsayılan IP adresini yazmak gerekir. Bu genellikle 192.168.1.1 veya 192.168.0.1'dir.

Yukarıdaki IP adresi işe yaramazsa, modemin etiketine ya da kullanım kılavuzuna bakmak ve cihazın IP'sine ulaşmak gerekir. Genellikle modemin altına, arkasına veya yanına yazılan IP veya "erişim URL'si" kolaylıkla tespit edilebilir.

2. Kullanıcı adını ve şifresini kullanarak modemde oturum açılmalı. Kullanıcı adı ve parola varsayılan olarak genellikle "admin" veya "user / admin"dir, ancak bu işe yaramazsa modemin üreticisine (veya kullanma kılavuzuna) veya internet servis sağlayıcısına danışılmalıdır.

3. Oturum açtıktan sonra "Kablosuz", "Kablosuz Güvenlik" veya "WLAN" seçeneğini bulunmalı. Muhtemelen sayfanın üst veya sol tarafında yer alacaklardır.

4. "Wi-Fi Şifresi" veya "Anahtar" kutusuna, yeni şifre girilmeli. En güvenli parolalar uzundur ve harf, sayı ve simge karışımı içerir.