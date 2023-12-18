Modunuzu nasıl yükseltebilirsiniz

Motivasyonun yetersiz olması, üretkenliği ve başarıyı engelliyor. Motivasyon eksikliği bir işi yapmaya yönelik isteksizlik ve merak duymama anlamına geliyor. Bu durumdan nasıl kurtulması gerektiğinin yanıtını ise Uzm. Psikolog Gözdem Özdem Akaydın veriyor:

“Buna neden olan faktörler yanlış hedefe yönelmek, Özgüven eksikliği, Fazlaca iş üstlenmek, işleri ileriye ertelemektir.”

Özdem Akaydın sözlerine şunları da ekliyor:

“ Hedef belirlerken kişinin kendi seçimini belirlemesi önemli. Hedef, kişinin kendisi ve ihtiyaçlarıyla uyumlu olursa motive olabilir. Hedefe giden yolda karşılaşılacak engelleri aşma yorgunluğun önüne geçer. Bu iyi bir şeydir. Doğru hedef belirlemekle herhangi bir hedef belirlemek farklı şeylerdir. Örneğin, yurt dışında okumayı istemek hedef ancak bu yeterli motivasyonu getirmez. Olumsuz duygu ve düşünceler strese, ilerlediğinde ise kaygı yaratır.

Motivasyon eksikliği ihmal edilirse performans harcanan işler başarısızlığa yol alır.”

İHA