Moğalistan - İstanbul uyuşturucu trafiğini yöneten kaçakçı yakalandı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Moğalistan - İstanbul uyuşturucu trafiğini yöneten kaçakçı yakalandı

Kırgızistan İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Kırgız ve Moğol Interpol görevlilerince ortaklaşa yapılan operasyonda bir Moğol vatandaşını yakalandı.

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te gerçekleştirilen operasyonda 2022 yılından beri kırmızı bültenle aranan 1983 doğumlu G.Ü., uyuşturucu kaçakçılığı suçlamasıyla yakalandı.

Interpol'e göre tutuklu, aile üyeleriyle birlikte 2022-2023'te İstanbul'dan Ulanbator'a "kristal metamfetamin" için geçiş yolu oluşturdu. Uyuşturucu kaçakçılarının adı verilmeyen uluslararası bir ekspres servisiyle ortaklaşa çalıştıkları belirtildi.

Moğol narkotik polisleri şüphelinin 100'den fazla uyuşturucu kaçakçılığı olayına karıştığını açıkladı.

İçişleri Bakanlığı onun Kırgızistan'a uyuşturucu dağıtım kanalı kurmak için geldiğine inanıyor. Tutuklu, Pervomaiskiy Polis Departmanı'na teslim edildi.

Uyuşturucu tacirinin Moğolistan'a iadesi konusunun bir kaç gün içinde netleşmesi bekleniyor.

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