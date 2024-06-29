Moğolistan’da seçim sonuçları belli oldu

Oyun-Erdene, yerel basına yaptığı açıklamada, MPP'nin mecliste bulunan 126 sandalyenin 70'ini alarak birinci parti olduğunu açıkladı.

Orta Asya ülkesi Moğolistan'da yaklaşık 3 milyon 400 bin nüfusla gerçekleştirilen seçimlerde katılımın yaklaşık yüzde 69,3 olduğu bildirildi. Yurt dışı ve kırsal bölgelerden gelecek verilerle bu oranın yüzde 70'e ulaşması bekleniyor.

Oyun-Erdene, oy kullandıktan sonra yaptığı basın açıklamasında, Moğol halkının demokrasiye olan inancının ve meclise güveninin azaldığını belirterek, "Bugün, Moğolistan tarihinde yeni bir 30 yıllık dönemin başlangıcı olacak." dedi. Hükümet ile halk arasında yeni bir başlangıç çağrısında bulunan Oyun-Erdene, "Bu parlamentonun nasıl işleyeceğini ve siyasi partilerin nasıl performans göstereceğini hep birlikte göreceğiz." şeklinde konuştu.

Moğolistan'daki seçimlerde 21 parti ve koalisyon adayı, parlamentoda yer almak için yarıştı. Geçen yıl yapılan anayasa değişikliğiyle sandalye sayısı 126'ya çıkarılmıştı, bu seçimde yurt dışında yaşayan Moğollar da oy kullanma imkanına sahipti. Toplamda, Moğolistan dışında yaşayan 13 bin 95 Moğol seçmen kayıt yaptırdı.