Moladan çıkan otobüs otomobile çarptı: 1 ölü

Moladan çıkan otobüs otomobile çarptı

Olay, gece saatlerinde Tutluca Mahallesi yakınlarında gerçekleşti. İzmir’den aldığı yolcularla Kayseri’ye doğru yola çıkan 38 YP 027 plakalı otobüs, Denizli-Afyon karayolu üzerindeki bir dinlenme tesisinde mola verdikten kısa bir süre sonra, henüz belirlenemeyen bir sebeple kontrolden çıkarak karşı şeride geçti.

Otobüs, 65 yaşındaki Münür Acar’ın kullandığı 20 GC 237 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle, ağır hasar gören otomobilde sıkışan sürücü Münür Acar, olay yerinde hayatını kaybetti. Kazanın ardından otobüs sürücüsü gözaltına alınırken, Acar’ın cenazesi otopsi için adli tıp morguna gönderildi. Cenazenin, bugün Bozkurt ilçesinde defnedileceği öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.