Moldova Merkez Bankası faiz oranını açıkladı

Kaynak: Haber Merkezi
Moldova Merkez Bankası faiz oranını açıkladı

Moldova Merkez Bankası, daha önceki parasal önlemlerin yürürlüğe girmesine olanak sağlamak için Eylül 2024'te referans faiz oranını üst üste üçüncü toplantıda da %3,6'da sabit tuttu.

Moldova'daki yıllık enflasyon, Temmuz ayındaki %4,8'den Ağustos ayında %5,1'e hafifçe yükselerek Haziran ayında başlayan tırmanma eğilimini sürdürdü.

Enflasyondaki artış öncelikle daha yüksek gıda fiyatları ve çekirdek enflasyondan kaynaklanırken, düzenlenen fiyatlar ve yakıt maliyetleri enflasyonist baskıların bir kısmını hafifletmeye yardımcı oldu. Merkez bankasının politika duruşu, bu enflasyonist eğilimleri orta vadede kontrol altında tutmayı ve enflasyonun hedef aralığını aşmamasını sağlamayı amaçlıyor. Ekonomik büyümeye gelince, Moldova ekonomisi 2024'ün ikinci çeyreğinde ılımlı bir büyüme gösterdi ve GSYİH bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %2,4 arttı.

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