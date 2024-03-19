Moldova, Rus diplomatı sınır dışı edecek

Moldova Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Rusya'nın Kişinev Büyükelçisi Oleg Vasnetsov'un Bakanlığa çağrıldığı belirtildi.

Açıklamada, Moldova Cumhuriyeti'nin Transdinyester bölgesinde, Rusya devlet başkanı seçimi yapılması ile ilgili olarak Rusya'nın protesto edildiği aktarıldı.

Büyükelçilikte çalışan bir Rus diplomatın istenmeyen kişi ilan edildiğinin Rus Büyükelçi Vasnetsov'a söylendiği kaydedilen açıklamada, söz konusu diplomatın ülkeyi terk etmesinin istendiği açıklandı.

Moldova yönetimi, bu sene Kişinev'deki Rus Büyükelçiliği dışında ülkenin herhangi bir bölgesinde Rusya devlet başkanı seçimleri için oy kullanılmasına yasak koymuştu.

Moldova'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Transdinyester'de ise 6 sandık kurulmuştu.

250 binden fazla Rus'un yaşadığı Transdinyester bölgesi, 28 Şubat'ta Rusya'dan koruma talep etme kararı almıştı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Transdinyester bölgesinin sakinlerinin korunmasının öncelikli olduğunu bildirmişti.