Moldova sanayi üretiminde sürpriz artış

Moldova’da sanayi üretimi, Şubat 2025’te yıllık bazda yüzde 1,2 artarak Ocak ayındaki yüzde 2,5’lik düşüşten toparlandı. Bu, Temmuz 2024’ten bu yana kaydedilen ilk artış oldu. En dikkat çekici yükseliş, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme sektöründe yaşandı. Bu sektör, Ocak ayındaki yüzde 9’luk düşüşün ardından Şubat’ta yüzde 18,1 oranında büyüdü.

Ancak üretimdeki toparlanma tüm sektörlere yayılmadı. İmalat sanayii yıllık bazda yüzde 7,5 oranında daraldı. Bu oran, Ocak ayında yüzde 1,5 artış göstermişti. Madencilik ve taş ocakçılığı sektöründeki büyüme de hız kaybetti. Ocak ayında yüzde 141,1 olan artış, Şubat ayında yüzde 4,8’e geriledi.

Aylık bazda ise tablo daha olumlu. Moldova’nın toplam sanayi üretimi, Ocak ayındaki yüzde 20,8’lik düşüşün ardından Şubat ayında yüzde 14,5 artış gösterdi. Uzmanlar, enerji sektöründeki bu hızlı toparlanmanın, sanayi üretiminin geneline kısa vadede olumlu yansıma potansiyeli taşıdığına dikkat çekiyor.