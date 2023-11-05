Moldova'da halk yerel seçimler için sandık başında

Moldova'da halk, yerel seçimlerde şehir belediye ve köy idare başkanları ile yerel meclis üyelerini belirlemek için sandık başına gitti.

KAYNAK: AA
Moldova'da halk yerel seçimler için sandık başında

Yaklaşık 2 milyon 760 bin seçmenin oy kullanma hakkına sahip olduğu Moldova'da, 36 seçim bölgesinde yapılan seçimlerde, oy verme işlemi yerel saatle 07.00'de başladı.

1000'i aşkın yerel ve yaklaşık 500 uluslararası gözlemci tarafından takip edilen seçimlerde, sandıklar yerel saatle 21.00'de kapanacak.

898 şehir belediye başkanı ve köy idare başkanı ile 11 binden fazla bölge, şehir ve köy meclisi üyelerinin belirleneceği seçimlerde, 57 binden fazla aday yarışıyor.

Bunların 1174'ü bağımsız aday olarak seçim yarışına katılırken, geriye kalanı 35 siyasi partiden aday gösterildi. Belediye başkanı koltuğuna talip olanların ise 3'te birinin kadın olduğu açıklandı.

Moldova seçim yasasına göre, yerel meclis üyesi adaylarının 18 yaşını, belediye başkanı ile köy idare başkanı adaylarının ise 23 yaşını doldurmuş olması gerekiyor.

Seçimlerdeki kilit mücadele, yüksek ekonomik potansiyele sahip başkent Kişinev, Balti ve Orhei şehirlerinde gerçekleşiyor. Kişinev Belediyesinin başına geçmek için 27 aday yarışıyor.

Yaklaşık 129 bin seçmenin bulunduğu Gagauz Özerk Yeri'nde ise başkent Komrat, Çadır Lunga ve Valkaneş kentleri dahil toplam 26 yerleşim biriminin idare başkanı ile 26 yerel meclisin 368 üyesi belirlenecek.

SEÇİM ÖNCESİ OLAYLAR

Seçimlerde yer alan Rus yanlısı "Şans" ve "Renaştere" (Yeniden Doğuş) partilerinin, seçmen oylarını satın aldığı ileri sürülürken, parti binalarında polis tarafından aramalar yapılmıştı.

Moldova Acil Durumlar Komisyonu, 3 Kasım'da ülkenin bütçesinden para çalmakla suçlanan ve İsrail'de saklandığı iddia edilen iş insanı İlan Şor'un kurduğu Şans Partisini, yurt dışından yasa dışı finanse edildiği gerekçesiyle seçim yarışından çıkarma ve parti adaylarının seçimlerdeki kaydını iptal etme kararı almıştı.

Başbakan Dorin Recean, söz konusu partinin Rusya tarafından finanse edildiğini, arkasında Rus istihbaratının olduğunu ve ülkedeki güvenliği tehdit ettiğini söyleyerek, "Rusya, seçmen oylarının satın alınması için ülkeye 1 milyar lei (yaklaşık 52 milyon avro) gönderdi." ifadesini kullanmıştı.

İlan Şor ise Şans Partisine yöneltilen suçlamalara tepki göstererek, "finans kaynaklarının, Rusya'dan gelmediğini ve Moldova'yı geliştirme amacıyla kullanıldığını" savunmuştu.

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