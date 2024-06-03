Moldova'dan soykırım çıkışı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Moldova'dan soykırım çıkışı

Moldova Parlamentosu, 30 Mayıs'ta Rusya'nın Ukrayna'yı işgali hakkında Putin'i sinirlendirecek bir karar aldı.

Moldova Parlamentosu, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalini, Moskova'nın işgal altındaki bölgelerdeki çocuklara yönelik muamelesiyle bağlantılı olarak "soykırım" olarak kınadı.

Moskova yanlısı muhalefet partilerinin katılmadığı oylamada 101 sandalyeli meclisteki 60 milletvekili, evet oyu kullandı.

Parlemonto'da ayrıca çatışmadan kaçan Ukraynalılara yardımın uzatılmaya devam edilmesini teklif edilerek var olan deklarasyonun devam ettirilmesine karar verildi.

Rusya'nın 2 yıldan uzun süredir devam ettirdiği Ukrayna işgali, çok sayıda insansız hava aracı ve füze parçasının topraklarına düşmesiyle ülkeyi sarsmış binlerce kişinin de ölmesine sebep olmuştu.

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