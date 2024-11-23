Monaco, Brest'i Akliouche’un muazzam performansıyla 3-2 mağlup etti

Ligue 1’de 12. hafta mücadelesinde AS Monaco, Stade Brestois’i 3-2 mağlup ederek şampiyonluk yarışında önemli bir galibiyet aldı. Monaco’nun genç yıldızı Maghnes Akliouche, iki golle maçın kaderini belirleyen isim oldu. Maça hızlı başlayan Monaco, ilk atağında golü buldu. Breel Embolo’nun pasında Eliesse Ben Seghir’in asistiyle Akliouche, şık bir vuruşla takımını öne geçirdi.

Brest’in şanssızlıkları, Pierre Lees-Melou’nun 25. dakikada sakatlanıp oyundan çıkmasıyla başladı. Yedek oyuncu Edimilson Fernandes’in hatalı pasını değerlendiren Aleksandr Golovin, ceza sahası dışından çektiği şutla skoru 2-0 yaptı. Ancak Brest pes etmedi; ikinci yarıda Abdallah Sima’nın kafa golüyle farkı bire indirdi.

MONACO ÜSTÜNLÜĞÜNÜ KORUDU

Monaco, ilk yarıda Breel Embolo ile farkı artırma şansı bulsa da değerlendiremedi. İkinci yarıda Brest, Kamory Doumbia’nın oyuna girmesiyle daha etkili bir futbol oynadı. Mama Baldé’nin beraberlik şansı yakaladığı dakikalarda, Monaco kalecisi Radoslaw Majecki kritik kurtarışlara imza attı. Maçın son anlarında ise Akliouche, George Ilenikhena’nın pasında kaleciyi aşarak skoru 3-1 yaptı. Brest’in son dakikadaki golü sonucu değiştirmedi.

ŞAMPİYONLUK YARIŞI KIZIŞIYOR

Bu sonuçla Monaco, lider Paris Saint-Germain ile arasındaki puan farkını üçe indirdi. Brest ise üst üste üçüncü mağlubiyetini aldı. Maç sonrası teknik direktörler, Akliouche’un yükselen formunu ve Sima’nın performansını övdü. Monaco, gelecek hafta zorlu Toulouse deplasmanına hazırlanırken Brest, evinde galibiyet hasretine son vermeye çalışacak.