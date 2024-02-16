Monaco Chain by Sözer’in altın zincir serisinin kampanya yüzü Selim Bayraktar oldu

Kaynak: Haber Merkezi
Monaco Chain by Sözer’in altın zincir serisinin kampanya yüzü Selim Bayraktar oldu
Moda tutkunları, kıyafetlerini takı ve aksesuarlarla tamamlıyor. Dünya üzerinde klasikleşmiş altın zincirler hem spor hem şık tarz giyimlerde kişilerin ilk tercihleri arasında yer alıyor.

Bu ürünleri teknolojik üretim modelleriyle birleştirenler müşterilerine dayanıklılığı da vaat ediyor. Ünlü oyuncu Selim Bayraktar da global çapta son dönemin trendine dönüşen kuyumculuk markasının yeni koleksiyonunun kampanya yüzü oldu.

Kuyumculuk sektörü, tüketici beklentileri ve teknolojiyle birlikte şu ana kadar hiç yaşamadığı bir dönüşüme sahne oluyor. Geleneksel mücevher üretim modelleri yerine teknolojiyi kullanarak müşterilerine özgün tasarımlar sunan markalar, yıllara meydan okuyor ve coğrafi sınırları aşıyor. Son olarak, yarım asırlık mücevher şirketi Sözer Kuyumculuk, kendi geliştirdiği teknolojisiyle ürettiği Monaco Chain by Sözer serisiyle 30’u aşkın ülkede altın zincir rüzgarı estiriyor.

Hafifliği, sağlamlığı ve çift klik kilit sisteminin yanı sıra 500 gram ağırlığa ve 70 santimetre uzunluğuyla dikkatleri üzerine toplayan serinin en büyük ve ağır ürününün de bulunduğu son koleksiyonu XXMC, global çapta kendi kategorisini yaratıyor. Şubat ayında başlayan kampanya yüzünün ünlü oyuncu Selim Bayraktar olduğu koleksiyon, sektöründe yeni trende kapı aralıyor.

KOLEKSİYONUMUZ HER YAŞ GRUBU VE TARZA HİTAP EDİYOR”

Sözer Kuyumculuk Marka ve Kurumsal İletişim Direktörü Gözde Sözer, koleksiyona dair şu bilgileri paylaştı: “Serimizin yeni koleksiyonunda kendi geliştirdiğimiz teknolojiyle yarım asırlık tecrübemizi bir araya getirdik. Global pazarda kendi kategorisini oluşturmuş olan Monaco Chain zamansız, ihtişamlı, özgün ve özgüvenli stiliyle her yaş grubuna ve tarza hitap ediyor. Türkiye’de Atasay mağazalarında satışa sunduğumuz ürünlerimizin kültleşen tasarımlarıyla bugüne kadar Türkiye’de ve dünyanın farklı coğrafyalarından yoğun ilgi görmekten çok memnunuz.”

GÜÇ VE ESNEKLİK, KAMPANYADA SPORCU KİMLİKLE BULUŞTURULDU

Birçok ülkede dikkatleri üzerinde toplayan Monaco Chain by Sözer’in XXMC koleksiyonunun kampanya yüzü, sanat dünyasının başarılı ismi Selim Bayraktar da kendi yaşamıyla birebir eşleşen güç ve esneklik kavramlarının öne çıktığı bir markayla iş birliği yapmaktan mutlu olduğunu belirtti. Bayraktar, koleksiyonun tanıtım çekimlerinde ürünlerin dayanıklılığını sergilemek için farklı akrobasi hareketleri gerçekleştirdi.

İLK 500 MÜŞTERİYE ÖZEL TAKVİM HEDİYE EDECEKLER

Plaket şeklinde ve numaratörlü özel bir sertifika ve özel tasarımlı hayvan dostu (vegan) deriden el işçiliği ile yapılan özel kutusunda teslim edilecek ürünle ilgili Sözer Kuyumculuk Marka ve Kurumsal İletişim Direktörü Gözde Sözer, XXMC koleksiyonunun kampanyası için Selim Bayraktar imzalı ve özel tasarıma sahip bir takvim de hazırlandığını belirtti. Sınırlı sayıda ve özel kağıda basılan takvimler, koleksiyondan ürün alan ilk 500 kişiye hediye edilecek.

monaco-234.png

Son Haberler
Özel sektörün aralıkta yurt dışı kredi borcu arttı Ekonomi
Özel sektörün aralıkta yurt dışı kredi borcu arttı
Enerjisa Enerji ve MLP Care iş birliği ile sağlıkta temiz enerji dönemi Ekonomi
Enerjisa Enerji ve MLP Care iş birliği ile sağlıkta temiz enerji dönemi
Batan geminin ikinci kaptanının oğlu açıkladı: Babam hep 'Bu gemi batacak' diyordu Gündem
Batan geminin ikinci kaptanının oğlu açıkladı: Babam hep 'Bu gemi batacak' diyordu
Türkiye'nin yeni GSM operatörü çıktı. Abone alımına başladı Ekonomi
Türkiye'nin yeni GSM operatörü çıktı. Abone alımına başladı
Zehir tacirlerine baskın Gündem
Zehir tacirlerine baskın
'Semih Kılıçsoy'un bonservisi 50 milyon Euro' Spor
'Semih Kılıçsoy'un bonservisi 50 milyon Euro'
Enes’in cezası belli oldu. Eski sevgilisinin aracını sıkıştırarak ölümüne sebep oldu Gündem
Enes’in cezası belli oldu. Eski sevgilisinin aracını sıkıştırarak ölümüne sebep oldu