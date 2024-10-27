Monaco hem maçı hem ünvanını kaybetti

Fransa Ligue 1'deki heyecan dolu mücadeleler devam ederken, Monaco, Nice karşısında 2-1'lik sonuçla yenilerek yenilmezlik unvanını kaybetti. Maçın kaderi, Monaco'nun savunma oyuncusu Vanderson’un kırmızı kart görmesiyle değişti. Bu mağlubiyet, Monaco’nun liderlik mücadelesinde büyük bir kayıp oldu. Takım, PSG'nin Marseille karşısında alacağı galibiyetle birlikte puan farkını açma fırsatını kaybetti.

Maçın başlangıcında Monaco, İsviçreli forvet Breel Embolo'nun 39. dakikada attığı golle öne geçti. Maghnes Akliouche’un savunmayı delip geçen pasını iyi değerlendiren Embolo, son altı günde ikinci golünü kaydetti. Ancak Monaco’nun öne geçişi uzun sürmedi. İlk yarının duraklama dakikalarında Evann Guessand, mükemmel bir kafa vuruşuyla eşitliği sağladı. Bu eşitliğin ardından Vanderson’un Mohamed-Ali Cho ile yaşadığı bir tartışma sonrası ikinci sarı kartı görmesi, Monaco’yu zor bir duruma soktu.

İkinci yarının başında, Krépin Diatta’nın yaptığı kötü bir geri pas, Nice’in ikinci golünü bulmasına sebep oldu. Gaëtan Laborde, Diatta’nın pasını değerlendirerek topu kalecinin üstünden aşırarak ağlarla buluşturdu. Bu gol, Nice için önemli bir avantaj sağlarken, Monaco'nun şansını da iyice azalttı. Akliouche, beIN Sports'a verdiği demeçte, "Kırmızı kart bizi zor bir duruma soktu. İkinci golde yaptığımız hata için üzgünüm" dedi.

Diğer maçlarda ise Auxerre, Lyon ile 2-2 berabere kalarak önemli bir puan elde etti. Lyon'un gollerini atan Georges Mikautadze, bu sezonki ilk gollerini kaydetmiş oldu. Aynı zamanda, Montpellier, yeni teknik direktör Jean-Louis Gasset yönetiminde Toulouse karşısında 3-0’lık bir mağlubiyet aldı. Montpellier, önceki hafta da Marseille karşısında 5-0’lık bir yenilgi yaşamıştı. Bu maçta da Stade de la Mosson’da taraftarlar yine hayal kırıklığı yaşadı.