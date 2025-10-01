Monflis veda ediyor

Kaynak: AA
Monflis veda ediyor

Fransız tenisçi Gael Monfils, gelecek yıl kariyerine nokta koyacağını açıkladı.

Teniste tek erkeklerde eski dünya 6 numarası 39 yaşındaki Fransız raket Gael Monfils, gelecek sezon sonunda emekli olacağını duyurdu.

Monfils, yaptığı açıklamada, "Bir ay önce 39. yaş günümü kutladıktan sonra, önümüzdeki yılın profesyonel tenis oyuncusu olarak son yılım olacağını paylaşmak istiyorum" dedi.

Fransız raket, 21 yıllık tenis kariyeri boyunca 13 ATP şampiyonluğu kazandı. 2005'te Polonya'daki ilk şampiyonluğunun üzerinden neredeyse 20 yıl geçtikten sonra, son şampiyonluğunu geçen ocak ayında Yeni Zelanda'da elde etti.

Son Haberler
Gümüş fiyatlarında rekor geldi: Son 15 yılın zirvesine çıktı
Gümüş fiyatlarında rekor geldi: Son 15 yılın zirvesine çıktı
Bıldırcın avcısına polis tuzağı
Bıldırcın avcısına polis tuzağı
Galatasaray'dan Liverpool'a peş peşe mesajlar! Bazen...
Galatasaray'dan Liverpool'a peş peşe mesajlar! Bazen...
Ünlü gazeteciden ‘transfer’ iddiası: Kadrolar halinde partiye katılacaklar
Ünlü gazeteciden ‘transfer’ iddiası: Kadrolar halinde partiye katılacaklar
Çankırı’da 3.5 büyüklüğünde deprem! (1 Ekim 2025)
Çankırı’da deprem!