Monica Davis'in paylaşımı heyecan yarattı

“Love Is Blind” dizisinin 7. sezon yıldızı Monica Davis, Instagram’da paylaştığı bir Halloween kostümüyle gündeme geldi. 14 Ekim Pazartesi günü, Davis, “Married Is Blind Memes” adlı Instagram hesabı tarafından oluşturulan sahte bir “MONICA LOVE IS BLIND SEASON 7” kostümünü paylaştı. Kostümde parlak, turkuaz bir mini elbise, her an çiçekler, Venmo hesabı ve “Boner deflector” yer alıyor. Davis, bu komik grafikle birlikte üç ağlayan emoji ekleyerek hayal kırıklığını dile getirdi.

Davis, bu ayın başlarında Stephen Richardson ile olan nişanının bozulduğunu açıkladı. Richardson, başka bir kadınla cinsel içerikli mesajlar yazışırken yakalandı. Davis, bu mesajları Richardson’ın telefonunda, ortak arkadaşları Taylor Krause ve Garrett Josemans’ın gönderdiği bir mesajı yanıtlamak isterken fark etti. Bu olay, çiftin planlanan düğünlerinden önce ayrılmalarına neden oldu.

Davis, “The Viall Files” podcast’inde, “Bu durumu aşmaya çalışıyoruz ve daha fazlasını yeniden buluşmada duyacaksınız” dedi. Richardson ile iletişimlerinin sınırlı olduğunu belirtti. “Love Is Blind” 7. sezonu şu anda Netflix’te yayınlanıyor ve yeni bölümler Çarşamba günleri yayınlanıyor.