Mont Blanc Dağı'nda 1 dağcı hayatını kaybetti

Haute Savoie Valiliği, olayla ilgili olarak sosyal medya platformu X'te yaptığı açıklamada, Mont Blanc Dağı'nda tırmanışta bulunan bir grubun, düşen bir buz kütlesi nedeniyle sürüklendiğini belirtti.

15 kişilik dağcı grubundan 1'inin hayatını kaybettiği ve 4'ünün yaralandığı kazanın ardından, 10 kişinin kurtarıldığı bildirildi. Valilik, buz kütlesinin düşüşünü tetikleyen nedenlerin doğal olduğunu ifade etti.

Ulusal basında yer alan bilgilere göre, Mont Blanc Dağı'nın eteklerinde bir sığınakta geceyi geçiren iki Alman dağcının bulunması için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.