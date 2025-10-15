A Milli Takımımız Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda çıktığı dördüncü maçta Gürcistan'ı Kocaeli'de 4-1 mağlup ederek önemli bir galibiyete daha imza attı.

Bu sonuçla puanını 9'a yükselten Ay Yıldızlılar, Play-Off biletini neredeyse cebine koydu.

MERİH DEMİRAL: "MEMLEKETİMDE BU ÖZEL GECEYİ YAŞADIM"

Karşılaşmada attığı 2 golle farklı galibiyetin mimarlarından olan Merih Demiral yaptığı açıklamada, "Benden mutlusu yok. Takım olarak mutluyuz. Memleketimde bu özel geceyi yaşadım. Çok mutlu ve gururluyum. Burada küçükken sokakta top oynarken bunun hayalini kurdum. Arda ve Hakan ağabey ile konuştuk. Onlar topu kafama atıyor zaten. Memleketimde bu özel geceyi yaşamak nasip oldu. Hepimizin hayali Dünya Kupası. Orada olmak istiyoruz. Bunun hayalini kuruyoruz. İnşallah tüm Türk halkını mutlu ederiz." diye konuştu.

HAKAN ÇALHANOĞLU: "FUTBOLDA HER ŞEY OLABİLİR"

Mücadelede 2 asistle yıldızlaşan takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu ise maç sonu,"Kocaeli halkına teşekkür ediyorum bizi yalnız bırakmadıkları için. Tüm ekibe, herkese teşekkür etmek istiyorum. İlk yarım saatte onları baskı altına almak istedik. İyi başladığımızı düşünüyorum. Özellikle ilk 30 dakika, golleri bulunca averajı düşünerek hareket ettik. Oyun disiplininden kopmadık ve en önemlisi buydu.İspanya'ya karşı kötü oynadık ama ardından reaksiyon vermek çok önemliydi. Önemli skorlar yaptık averaj için. Bulgaristan maçında da averajı düşüneceğiz. Son maçta artık bakacağız. Futbolda her şey olabilir. Biz ümitliyiz." ifadelerini kullandı.

MONTELLA: "KAFAMIZDA HAYALLER VAR"

Vincenzo Montela da Gürcistan galibiyeti sonrası duygularını şu sözlerle ifade etti:

"Çok memnunum kazandığımız için, çok gururluyum. İlk yarıda çok iyi başladık, çok agresif başladık, rakibe alan vermedik. Sonrasında biraz skor rahatlayınca, ikinci yarıyı daha az beğendim. Daha fazla koşmak zorunda kaldık. İstediğimiz bir tablo olmadı ikinci yarıda ama genel olarak bakınca kazanmak önemli. Play-off yolunda 1 puan bizi memnun ediyor artık. Yolumuza emin adımlarla yürümeye devam edeceğiz. İki maçta çok önemli goller attık. Bugün yediğimiz golden biraz rahatsızım ama genel olarak tablodan çok memnunum. Futbolcularımız inanılmaz bir performans gösterdi.

İnanılmaz çalışkan bir grupla birlikteyiz. Kendi görevimizi en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz. Dünya Kupası'na gitmek istiyoruz. Umarım elimizden geleni yaptıktan sonra oraya gideriz hep birlikte.

Duran toplar konusunda çalışıyoruz. Hakan Balta hoca ile çok fazla kafa yoruyoruz. Futbolda kaliteli ayaklarınız olduğunuzda, kaliteli kafa topuna çıkan oyuncular olduğunda bunu başarmak insanı mutlu ediyor. Çalıştığımız bir konu. Modern futbolda artık duran toplardan da sonuca gidebiliyorsunuz. O yüzden çok önemli bir konu bizim için.

Hayallerimiz var. İspanya maçında da sürpriz yapmak ve birinci olmayı kim istemez?"