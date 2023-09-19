Montella A Milli Takım teklifine cevap verdi

Adana Demirspor'daki görevini bırakan ve şu anda boşta olan Vincenzo Montella'ya Türk Milli Takımı için teklif alıp almadığı soruldu. Sabah'ın haberine göre İtalyan teknik adam teklifi üstü kapalı doğruladı.

"Size bir detay vermem mümkün değil" diyerek akılları karıştıran Montella, "Ancak şunu söyleyebilirim, böyle bir görevden dolayı gurur duyarım" ifadelerini kullandı.

Başarılı çalıştırıcı mesajın sonunda ise "İnşallah" mesajını verdi.

Bu sözler üzerine İtalyan teknik adama teklif yapıldığı yorumunda bulunuldu.

Başarılı çalıştırıcı, Adana Demirspor ile çıktığı 76 resmi mücadelede maç başına 1.72 puan ortalaması yakaladı.