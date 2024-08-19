Montella Fenerbahçe'de

Düzenleme: Kaynak: AA
Montella Fenerbahçe'de

A Milli Takım teknik direktörü Vincenzo Montella, Fenerbahçe antrenmanını ziyaret etti ve Jose Mourinho ile görüştü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın, ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başladığı belirtildi.

İki grup halinde pas çalışmasıyla devam eden idmanın, dar alanda çift kale maçlarla tamamlandığı aktarıldı.

Süper Lig'de oynadığı ilk 2 maçta 4 puan elde eden Fenerbahçe, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

MONTELLA'DAN ZİYARET

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Fenerbahçe antrenmanını ziyaret etti.

Sarı-lacivertli futbolcularla bir araya gelen Montella, meslektaşı Mourinho ile yaptığı toplantının ardından tesislerden ayrıldı.

MERT HAKAN YANDAŞ'A DOĞUM GÜNÜ KUTLAMASI

Fenerbahçe'de 30. yaşına giren kaptan Mert Hakan Yandaş'ın doğum günü kutlandı.

Kendisi için hazırlanan pastanın üzerindeki mumları alkışlar eşliğinde üfleyen Mert Hakan'ı takım arkadaşları ve teknik heyet tebrik etti. Mert Hakan da doğum günü kutlaması dolayısıyla teşekkür etti.

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