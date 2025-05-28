Montella forvet sorusuna kızdı: 'Ben de kısa boyluydum'

A Milli Futbol Takım teknik direktörü Vincenzo Montella, ABD ve Meksika ile 7-11 Haziran'da oynanacak özel maçlar öncesi açıkladığı aday kadroyla ilgili konuştu.

"Son yıllarda A Millî Takım daha çekici bir hale geldi. Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak olan iki takıma karşı oynayacağız. Bizim takımımızın çekiciliği yükseldiği için böyle bir hazırlık maçını kabul gördüler" diyen Montella, "Tüm hazırlık maçlarını değerlendirdiğimizde bu seçimleri bir mantık çerçevesinde yaptığımız ortada. Bu tarz maçlarda alınan mağlubiyet bile size bir şey katabiliyor. Dünyanın öbür ucundan davet gördük ve bu bizi gururlandırıyor" ifadelerini kullandı.

'DOKTORLAR RİSKLİ DEDİ'

Kadro tercihiyle ilgili de konuşan Montella şunları söyledi:

"Sezon sonuna geldik, bazı futbolcuların dinlendirilmesi konusunda karar kıldım. Yeni sezona en iyi şekilde başlamalarını istiyorum. Bizim için en önemli periyot Eylül ayında başlayacak. Kadroya genç oyuncular ekledik, onları görmek istedik. Mert Günok, Avrupa Şampiyonası'ndan sonra dinlenemedi. Onları korumak istedim. Emirhan Topçu da bir süre oynayamadı, onu da riske atmak istemedim. Aral Şimşek'in de aynı konu geçerli. Doktorlarla değerlendirdik ve riskli bir dönem olabileceğini, sakatlanabileceğini düşündük. Bu yüzden kadroda almadık."

'BEN DE KISA BOYLUYDUM'

Milli Takım'ın forvet tercihiyle ilgili bir soruya da yanıt veren Montella, "Her takımın kendi dengesine sahip olduğunu söyleyebilirim. Milli Takım'da da belirli dengeler var. Pivot forvet... Forvet oyuncusu konusunda neyi kastettiğinizi anlayamıyorum. Ben de kısa boylu, fiziksel olarak farklı kapasiteye sahip bir oyuncuydum" dedi.

Ferdi Kadıoğlu'nun uzun süren sakatlığı için üzgün olduklarını söyleyen Montella, Inter'le Şampiyonlar Ligi Finali'ne çıkacak olan kaptan Hakan Çalhanoğlu için de, "Şampiyonlar Ligi'ni kazansın, kutlasın ve kampa geç gelsin. Kalben bunu diliyorum" diye konuştu.

Milli Takım'ın aday kadrosu şöyle:

Kaleciler: Altay Bayındır, Berke Özer, Muhammed Şengezer, Uğurcan Çakır

Defans: Çağlar Söyüncü, Eren Elmalı, Merih Demiral, Mert Müldür, Mustafa Eskihellaç, Samet Akaydın, Yasin Özcan, Yusuf Akçiçek, Zeki Çelik

Orta saha: Demir Ege Tıknaz, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Kaan Ayhan, Okay Yokuşlu, Orkun Kökçü, Salih Özcan

Forvet: Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Can Uzun, Deniz Gül, İrfan Can Kahveci, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu, Mustafa Hekimoğlu, Oğuz Aydın