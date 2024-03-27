Montella gelen soruya çok sinirlendi. Verdiği cevap sonrası ortam buz kesti

Kaynak: Haber Merkezi
Montella gelen soruya çok sinirlendi. Verdiği cevap sonrası ortam buz kesti
6-1'lik Avusturya mağlubiyeti sonrası Montella'nın verdiği cevap olay oldu.

A Milli Futbol Takımı’mız EURO 2024 hazırlıkları kapsamında dün akşam deplasmanda Avusturya ile karşı karşıya geldi.

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Avusturya’daki Ernest-Happel Stadyumu'nda oynanan maçta millilerimiz 6-1’lik tarihi bir fark yedi.

Ev sahibinin gollerini ise 2. dakikada Xaver Schlager, 44, 48 ve 59. dakikalarda Michael Gregoritsch, 78. dakikada Christoph Baumgartner, 90+5'te ise Maximillian Entrup kaydetti. Milli takımımızın tek golü ise 25. dakikada Hakan Çalhanoğlu penaltıdan attı.

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Karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan teknik direktör Montella ve bir gazeteci arasındaki diyalog gündem oldu.

Gazetecinin "İstifa etmeyi düşünüyor musunuz?" sorusuna sinirlenen Montella, “Sorunuza cevap vermeyeceğim çünkü provokasyon olduğunu düşünüyorum. Siz soru sorarken hata yaptığınızda işi bırakıyor musunuz? Gereksiz bir provokasyon olduğunu düşünüyorum ve cevap vermeyeceğim” cevabını verdi.

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