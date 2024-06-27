Montella meydan okudu. Maç sonu çıldırdı

Almanya'nın ev sahipliğini yaptığı 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda A Milli Takımımız yoluna devam ediyor. F Grubu'ndaki son maçında Çekya'yı 2-1 yenen Ay-Yıldızlı ekibimiz, EURO 2024'te Son 16 Turu'na kaldı.

Karşılaşma sonunda tüm Türkiye'de olduğu gibi A Milli Takımımız'da da büyük sevinç yaşandı. Saha içinde yapılan kutlamalara teknik direktör Vincenzo Montella da katıldı.

Stattaki taraftarlara üçlü çektiren İtalyan hoca, turnuvanın kalan bölümü için de iddialı sözler sarf etti.

İşte Montella'nın açıklamaları:

A Milli Takım teknik direktörü Vincenzo Montella, EURO 2024'te 2-1 kazanılan Çekya maçı sonrası açıklamalarda bulundu. İşte Montella'nın o açıklamaları...

Türk milletimiz için çok mutluyum, böyle bir başarı için. Hepimiz için çok mutluyuz. 'Son dönemde gereksiz eleştiriler oldu ve baskılar yaratıldı. Bu tabii ki ister ister etkiledi. İlk golün verilmemesi gerekiyordu, fauldü. Genç bir takımız. Turu geçen en genç milli takım biziz. Bütün bu baskılar hissedildi. Ama herkes için böyle bir sonuç aldığımız için çok mutluyuz.''

''Bu tarz turnuvalarda hesap yapmamak lazım. Ne kadar ilerlerseniz iyi rakipler gelir. Avusturya'yı daha önceden biliyoruz. İyi hazırlanacağız. Bundan sonra itibariyla farklı bir turnuva başlıyor.

"Avusturya'yı istiyorduk. Herkesin böyle bir rövanş ruhuna sahip olması beni mutlu ediyor. Ben de var bu. Ama bu kim gelirse gelsin bu saatten sonra fark etmez.''

"Barış Alper çok iyi bir maç oynadı. Fiziksel olarak muazzam. Sonuna kadar mücadele etmeyen kimseyi bulamazsınız. Sonuna kadar mücadele eden bir takımımız var."