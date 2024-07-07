Montella yenilgiyi futbolculara yıktı kargalar bile inanmadı

A Milli Takımın Teknik Direktörü Vincenzo Montella, EURO 2024 çeyrek finalinde Hollanda'ya 2-1 yenildiğimiz maçın ardından tepki çeken ifadeler kullandı.

Montella sözlerine, "Kendimizi turnuvanın en iyi beş takımından biri olarak görüyoruz," diyerek başladı ve ekledi: "Üzgünüz. EURO 2024 boyunca oyun ruhumuzla mücadele ettik ve tüm ülkeyi destekçimiz olarak hissettik. Sahada belli bir kimlikle oynadık ve bu yüzden gururluyuz.

Oyuncularımızın performansları için onlara teşekkür etmeliyiz. Maçı okuma, yorumlama ve uyum sağlama yetenekleri... Bir rüyamız vardı ve neredeyse gerçekleşiyordu. Üzgünüz, ancak bu hayal kırıklığı değil, gurur duyulacak bir durum. Daha ileri gidebilirdik, ama futbol bu; beklenmedik sonuçlarla dolu."

"TECRÜBESİZLİKTEN OLDU"

Montella, tecrübesizliğin elenmemizde etkili olduğunu belirterek, "Genel olarak maçta iyi oynadık. Ancak 10 dakikalık bir süreçte top kontrolünü kaybettik. Turnuvanın en genç takımı olarak bu anları daha iyi yönetebilirdik.

Tarzımız ve karakterimizle nötr taraftarların sempatisini kazandık ve bu duruşu koruyarak gelecek turnuvalara taşımalıyız. Sekiz yıl sonra Avrupa Şampiyonası'nda bu takımın yarısı hala burada olacak. Rakipten daha fazla şut çektik ama değerlendiremedik, gol beklentimiz yüksekti ama yeterince skor üretemedik. Gurur duyulacak bir performans sergiledik" dedi.

Montella son olarak, "Oyuncularımız biraz dinlendikten sonra UEFA Uluslar Ligi'nde ve Dünya Kupası elemelerinde daha iyi sonuçlar almak için çalışacağız" ifadelerini kullandı.