Montella'dan Avrupa Şampiyonası açıklaması. Geleceği hakkında konuştu

Stefan Kuntz'un ayrılığının ardından İtalyan teknik adam Vincenzo Montella, millilerin başında ilk sınavına Hırvatistan karşısında çıkacak.

Karşılaşma öncesi Montella, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

İşte Montella'nın açıklamaları;

-Bütün taktiklere saygı duyuyorum ama ben buraya geldiğimden beni iştahlı, değişime hazır bir futbolcu grubu gördüm. Rakibimiz son Dünya Kupası'nda üçüncü olmuş bir takım. Biz her şeye hazırız.

-Çok önemli eksiklerimiz var gibi gözükse de bu eksiklerimizi kapatabilecek oyuncularımız var. Arda Güler ve Mert Günok önemli eksikler ama ben her zaman elimde olan oyuncular ile planlama yaparım. Elimizdeki oyuncularla bir sıkıntı yaşayacağımızı düşünmüyorum.

-Bunu bir şans ya da şanssızlık olarak görmüyorum. Hem kendimizi deneyeceğimiz, hem de çalıştıklarımızı sahada görmek istediğimiz bir maç olacak.

-O zamanlar belki sahada iyi bir forvet yoktu ama bizim dizilişimiz 4-6-0 değildi. Bizim forvetlerimiz kanat oyuncularımızdı. İlla bir 9 numara ile oynamanız gerektiğini düşünmüyorum. Bu düşünceye katılmıyorum.

-Kültürel olarak çok yakın iki ülkenin ev sahipliği yaptığı bir turnuva olacak. 9 sene sonra burada Türk Milli Takımı'nın başında olur muyum? Neden olmasın?

-Hakan öyle bir seviyeye geldi ki iki rolü de çıkarabilecek bir oyuncu artık. Son dönemlerinde üçlü savunmalarda daha iyi oynadığını görüyoruz. Ancak defans dörtlü de olsa gayet iyi oynayacağını düşünüyorum. Futbola sadece bireysel olarak bakmamalıyız. Oyuncuları beraber kullanabilmek en önemlisi.

-Zorlu bir başlangıç gibi gözükse de ben oyuncularıma güveniyorum. Bizim kaliteli oyuncularımız var. Burada milli gururumuzu ve isteğimizi sahaya yansıtacağız.

-Biraz kısa bir süremiz olsa da oyuncularımıza sahada görmek istediklerimizi anlattım. Öyle bir Türkiye göstereceğiz ki; geçmişe nazaran daha farklı işler yapan ve sahada daha farklı duran bir Türkiye olacak.

-Yusuf Sarı çok istekli bir oyuncu ama bu maçta bizimle olmayacak. Bir sonraki maça onu yetiştirmek istiyoruz. Stoperde çok önemli 3 eksiğimiz var ama mevcut oyuncularımızla çok büyük bir sorun yaşayacağımızı düşünmüyorum.