A Milli Takımımız Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda yarın Gürcistan ile Kocaeli'de karşı karşıya gelecek.

Kritik mücadele öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Vincenzo Montella, Berke Özer'in Bulgaristan maçı dönüşü izinsiz olarak kampı terk etmesine yönelik gelen soruya şu şekilde cevap verdi:

"Grubumuzda, futbolcularımız arasında aile ortamı var. Bunu gösterdiğimizi düşünüyorum. Burada olma arzusuyla bunu başarabiliyoruz. Futbolcular her zaman milli takım için her şeylerini vermek zorunda. Ben böyle düşünüyorum. Benim görevim en iyi futbolcular seçmek. Sorumluluk sahibi insanlar olarak ülkemizin onurunu temsil ediyorsak her şeyimizi yapmamız gerekiyor. Teknik olarak bir karar verdim. Yayınladığı açıklamayla alakalı teknik seçime de karşı geldiğini söylemiş oldu. Biz burada ülkeyi temsil ediyoruz. Geri döndüğümüzde kimseye haber vermeden gidemezsiniz. Bunu yaptığınız zaman sonuçları oluyor. Daha fazla bu konuyu uzatmak istemiyorum. Yarın final tadında bir maça çıkacağız ve uzun zamandır katılamadığımız Dünya Kupası yolunda mücadele ediyoruz. Berke'ye ilk daveti gönderdiğimde 1. Lig'de Eyüpspor'da oynuyordu. ABD'de daha Lille'e transfer olmadan ona şans vermiştik. Benim için çok büyük bir hayal kırıklığı. Kimsenin oynama garantisi olmayan bir takımdan bahsediyoruz. Bununla ilgili örnek vermek gerekirse Mert Gönok. Oynamadığı halde çok profesyonel bir yaklaşımı var. Herkesi motive ediyor. Bana olan saygınızdan önce futbolcu arkadaşlarına saygı duymalısınız. Benden önce aralarındaki saygı çok önemli. Berke'nin çıkıp bu konuda saygısızlık yaptığı söylemesini beklerim."