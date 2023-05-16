Montella'dan Fenerbahçe açıklaması

Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella Avrupa kupalarına katılmak için mücadele ettiklerini belirterek, ancak bu ihtimalin gerçekleşmesinin Fenerbahçe'nin Türkiye Kupası'nda alacağı sonuca bağlı olduğunu söyledi.

Montella'dan Fenerbahçe açıklaması

Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Avrupa kupalarına katılma ihtimali, sezon sonunda bitecek sözleşmesi ve Türk futbolu hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

İtalyan yayın organı Tuttomercatoweb'e konuşan Montella, mavi lacivertli takımla iyi bir sezon geçirdiklerini belirterek, Avrupa kupalarına katılmak için mücadele ettiklerini söyledi "Bu sezon kesinlikle geçen yıldan daha iyiydi. Türkiye Ligi'ni daha yakından tanıma fırsatım oldu. Avrupa için mücadele eden takımlar arasında önemli bir konumdayız. Son derece tatmin edici bir sezon geçiriyoruz" diye konuştu.

"BURADA KALMA İHTİMALİ..."

Vincenzo Montella, sezon sonunda Adana Demirspor ile sözleşmesinin biteceğini hatırlatarak "Sözleşmem bitmek üzere, Adana Demirspor'da devam edip etmeme konusunu değerlendiriyorum. Ailemle aramda biraz mesafe var. Onlara biraz daha yakınlaşma isteğim var ama bu bizim işimiz. Burada kalma ihtimalini göz ardı etmiyorum çünkü kendimi iyi hissediyorum. Sağlam ve önemli hedefleri olan bir kulüp başkanımız var. Karar vermek için zaman var. Şimdi ligin sonuna odaklanıp bekleyeceğiz" dedi.

Montella adının Yunanistan'ın Olympiakos takımıyla ile anılmasının hatırlatılması üzerine "Olympiakos kesinlikle bir Avrupa takımı ve kesinlikle duygu ve tutku alanına giriyor. Dürüst olmak gerekirse onlara karşı herhangi bir yakınlaşmam olmadı ve bugün bunu değerlendirme ihtimalim yok." açıklamasında bulundu.


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