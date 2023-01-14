Montella: Ruhumuzu sahaya yansıttık

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında ağırladığı MKE Ankaragücü'nü 3-1 yenen Adana Demirspor'da teknik direktör Vincenzo Montella, "Oyuncularım böyle bir maçı galibiyetle tamamladı, o yüzden onları canıgönülden tebrik ediyorum." dedi.

Montella, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, zor bir karşılaşma olduğunu, eksiklerinin bulunduğunu, oyuncularının galibiyet için ruhlarını sahaya yansıttığını söyledi.

Montella şöyle devam etti:

"Oyuncularım böyle bir maçı galibiyetle tamamladı, o yüzden onları canıgönülden tebrik ediyorum. Teknik anlamda konuşmak gerekirse ilk yarıda aslında daha az riskli oynadığımızı söyleyebilirim. İkinci yarıda rakibin gol beklentisi de neredeyse üç katına çıktı.

İlk yarıda daha az riskli oynadığımız için de aslında istatistiklere baktığımızda kötü bir ilk yarı değildi. İkinci yarıda futbolun matematiksel olmadığını tekrar anlatan istatistikler yakaladık. Düşük bir gol beklentisi varken 3 gol attık."

Montella, transferle ilgili kulübün gereken çalışmaları yaptığını sözlerine ekledi.